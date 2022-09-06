全球最大汽配專業展-德國法蘭克福汽配展(Automechanika Frankfurt)睽違四年疫後首度實體展展出，將於2022年9月13日至17日於德國法蘭克福展覽館(Messe Frankfurt)舉行。法蘭克福汽配展受業界矚目，目前已近有70國2700家參展商共襄盛舉，國際知名企業如Robert Bosch、Schaeffler、Continental、MAHLE、ZF Friedrichshafen皆將參與展出。

今年外貿協會將率健和興(3003)、鋐泰汽車、泉丞、貿詮、隆琳、天工精密、舜鼎、圜達、慧友電子、鼎天(3306)等共22家企業參加，展出內容包括車身部件、汽修工具、汽機車零配件、汽車改裝品、車用電子、行車紀錄器及駕駛輔助系統等，讓國際買主一窺台灣企業尖實製造實力及優質產品。

台灣汽車零組件為高度外銷導向產業，產品極具市場競爭力，台灣2022年1-7月汽車零配件出口金額高達55.7億美元，出口成長率達24.34%，其中出口至德國金額約1.6億美元，出口成長率達10.45%，顯示歐洲汽車供應鏈需求仍旺盛。

外貿協會將持續組團參加全球各項汽配專業展，包括2022年美國汽車售後服務零配件展(AAPEX)等，協助我相關業者開拓海外市場。