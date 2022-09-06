衛福部食藥署9月2日核准莫德納次世代2價疫苗緊急使用授權（EUA），是原始株加BA.1，並非原始株加BA.5。對此，深耕台北市港湖區的國民黨副秘書長李彥秀今（6）日猛轟，「說好的4000萬劑次世代疫苗，淪為口號；說好的超前部署，淪為鬼話」，更直言「民進黨不仁，以臺灣人為芻狗，才是臺灣最大的悲哀」。

國民黨團總召曾銘宗今日在記者會上質疑，去年衛福部前部長陳時中就對外宣稱，中央流行疫情指揮中心已經簽約要採購4000萬劑次世代疫苗，結果根本沒有，是陳時中說謊？還是王必勝指揮官說謊？這代表了衛福部購買疫苗不公開、不透明。曾銘宗更痛斥衛福部，到現在要購買BA.4／5疫苗，都還沒有積極準備，因此國民黨團要求衛福部盡速完成採購BA.5疫苗合約，最快的時間提供國人施打BA.5疫苗，以確保國人的健康權益。

李彥秀也在臉書上PO出一篇「超前部署都是空談」的文章表示，過去兩年半，防疫主責的決策者，不斷重複同樣的錯誤，付出的代價卻是超過1萬條臺灣人寶貴的生命，以及將近550萬人確診的悲劇，「民進黨不仁，以臺灣人為芻狗」。李彥秀直言，之前中廣董事長趙少康有提醒，面對本土BA.5疫情流行，指揮中心宣導民眾要盡快施打第4劑疫苗，但是很多人不打現有疫苗，是為了等待「次世代疫苗」，期望能有效對抗BA.5。

而衛福部2日終於核發緊急使用授權（EUA）給莫德納次世代疫苗，但民進黨政府買的竟然是對抗「原始株+BA.1 」的「次世代」疫苗，而不是對抗「原始株+BA.5」的「新次世代」疫苗，「既然病毒已經變異到BA.5了，為什麼不直接購買能對抗BA.5變異株的疫苗？」

李彥秀更直言，沒想到趙少康善意的提醒，卻引來王必勝膝蓋式的反指控「這是不專業的說法，怕假日亂傳，不能以訛傳訛」，王必勝慎重其事召開記者會，卻只有一個理由，「BA.5雙價疫苗目前只有通過美國FDA的EUA，BA.1雙價疫苗對BA.4、BA.5也都有效」，李彥秀直呼：「一向以美國馬首是瞻的民進黨政府，怎麼突然不相信美國EUA了？」同時質疑，如果不相信美國EUA，難道衛福部的雙重EUA把關，還不能保障國人安全？難道要歐盟也通過「原始株+BA.5」的「新次世代」疫苗後，衛福部才準備排隊候補？

最後李彥秀指出：「連疫苗採購價格都要『封存』30年，民進黨政府還有多少不能公開的秘密？」她直言「說好的4000萬劑次世代疫苗，淪為口號；說好的超前部署，淪為鬼話。而臺灣人民寶貴的健康與生命，也在無能的政府手上，悄悄的逝去」，李彥秀無奈表示，「最愚蠢的事就是重複犯同樣的錯誤，一點都不吸取過往的教訓！民進黨不仁，以臺灣人為芻狗，才是臺灣最大的悲哀」。