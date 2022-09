全球工業物聯網領導廠商研華(2395)日前將iWard智慧病房解決方案與iTeleMed遠距醫療解決方案推展至Microsoft Azure公有雲端服務平台,其中研華iWard智慧病房解決方案更是全球首發上雲應用。藉由微軟Microsoft Azure公有雲端服務平台,不僅讓上雲的智慧醫療解決方案能在雲端運行,也讓醫療院所能立即開通使用;此外,由於Microsoft Azure和研華智慧醫療解決方案皆符合HIPAA與GDPR規範,使醫療院所在線使用,也無需煩惱資料存取、資安疑慮與彈性可擴充性。

研華智慧醫療部資深產品經理許全慶表示,近年雲端解決方案成熟,已是不容忽視的趨勢,相信接下來幾年更會掀起一波數位革命,醫療產業雲端生態系將逐步成形。由於醫療產業相對其他行業,有更多法令規範限制,因此在轉型過程會需要各方推手來消弭疑慮、促進轉變。此次,研華與Microsoft Azure合作就像天與地的虛實結合,藉由研華在地端的Edge方案與微軟雲端方案整合,將能協助醫院快速部署數位轉型解決方案。

台灣微軟公共業務事業群總經理陳守正表示,微軟一直致力於為醫療產業提供雲端解決方案,藉由Microsoft Azure一方面提供世界級最高規格的資安防護,滿足醫療的法規要求,另一方面提供頂尖的效能及可擴充性,大幅提升醫療產業數位轉型的路程。本次與研華的合作首次引入智慧病房雲端解決方案,是在台灣醫療產業上重要的里程碑,相信未來將會有更多醫院接受及加入數位轉型的行列中。

研華智慧醫院解決方案上雲,助攻醫療院所布建具安全、高效能且全球化的智慧醫院,研華此次推動智慧醫療上雲方案包含iWard智慧病房解決方案與iTeleMed遠距醫療解決方案,而為能提供醫院更可靠且安全的智慧醫療解決方案,並助其快速落實於各醫療場域,將以三大上Microsoft Azure公有雲端服務平台優勢,加速醫療院所部屬智慧醫院:

首先,其導入效能高,由於醫療院所無須支付初期高額的資料中心硬體設備投資,反之可依據自身實際使用的需求量,做到Pay for What You Use,避免傳統硬體設備建置可能導致資源閒置的浪費。藉由上雲方案,醫療院所可透過最輕量的雲端方案進行數位轉型,以最具成本效益的選擇推行智慧醫院。此外,醫療院所也可透過Microsoft Azure直接下載使用智慧病房解決方案及遠距醫療解決方案,縮短導入時間加快部屬時程。

其二,資料安全有保障,Microsoft Azure通過全系列ISO資安認證,且通過GDPR隱私性保護,並擁有HIPAA/HITRUST等醫療產業中最高的規範認證,此外,Microsoft Azure亦提供業界唯一的單一VM 99.9% SLA的高服務水平保證。代表醫院病患資料皆受到保障。此外,由於服務分散於多個資料中心,意即可避免遇到儲存設備發生狀況時的資料遺失,以同時提升資料的隱私性與安全性。

最後一點也加速全球佈局,在公有雲上可以根據臨時需求的提升或下降,而快速地與自動化在雲端上做基礎設施平台的調整,進而增加智慧醫療服務的韌性(Resilience),透過Microsoft Azure,醫療院所可打破國家的地理條件限制,加速智慧醫院解決方案透過雲端方案直接下載使用特性於全球拓展。

研華智慧醫院解決方案彈性化設計,可串聯醫院資訊系統(HIS/NIS),不僅可即時收到病患在iWard床邊照護資訊系統提出的需求並更新病患資訊,亦可透過iTeleMed遠距醫療軟體,協助偏鄉醫療有足夠設備為病患檢查且有效率地與遠端醫師協作同時,優化護理的工作效率並提升病患住院滿意度。此次研華透過上雲的部屬,縮短院方建置智慧病房及遠距醫療的時間,方便全球化的推行。目前全台有70%以上的醫學中心、區域醫院和地區醫院已全面建置研華iWard智慧病房,也在越南、馬來西亞和日本等地推廣。研華期望透過將智慧醫院解決方案上雲應用,能夠加速台灣乃至全球醫療院所部屬數位轉型,同時降低醫護人員負擔,用科技的力量將照顧時間還給病人,快速打造全球化智慧醫院解決方案。