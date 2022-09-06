桃市府規畫設置許厝港低碳轉運站，預計今年10月開工。（海管處提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市許厝港濕地為北台灣最大海岸型濕地，擁有國家級水鳥生態，是不少野鳥迷的追鳥夯點，桃市府規畫系列沿海建設，包括以鳥為本的新亮點工程與服務性設施E化升級，其中民眾相當期待的許厝港自行車景觀大橋估10月中完工，另低碳轉運站將設於台61快速道路橋下，預計10月開工，遵循生態復育迴避原則，活化閒置空間，提供低碳漫遊空間。

桃市府海岸管理工程處近日在說明會分享各規畫進度，其中預估將於10月中旬完工亮相的「許厝港自行車景觀大橋」，連接許厝港濕地與草漯沙丘地質公園，全長200公尺，採低度生態干擾與環保工法，減少日後維修成本，未來遊客可騎單車或步行穿越2處，將成濱海旅遊新亮點。

「許厝港低碳轉運站」將設於台61快速道路橋下，規畫設置汽機車停車場、遊客服務中心、休憩廣場、多功能廁所、雙向自行車道與自行車租賃站等設施，盼遊客以低碳運具進入濕地遊玩，以保護生態、節能減碳為主軸活化橋下空間，估今年10月開工，工期約180天，有望藉此為核心替沿海觀光吸引遊客人潮。

目前細部設計已核定的「許厝港人文歷史廣場」，紀念許鳳與郭光天等先民開墾歷史，海管處爭取預算中，啟用後將成濱海自行車道休憩點；同樣完成設計的「許厝港濕地景觀公園」，以不影響野鳥生態為原則，規畫觀察區、保育區與環境教育等設施，讓野鳥迷可靠近觀察，經費將分2年編列，日後將導入深度探索、教育與觀察相關活動；另桃園濱海綠色廊道造林計畫，將以許厝港濕地復育區作示範區，將媒合企業與在地社區植樹志工，預計種下16800棵樹。

E化服務性設施項目中，海管處打造5星級濱海景觀廁所，採遠端智慧化管理，後端可即時監控廁所氣味、人流、求救訊息與廁紙用量等警示，以及時派遣人力提供遊客乾淨便利空間；另海管處也排定於市內11條重點河川出海口定期清淤，若遇劇烈天氣例如颱風，也會啟動緊急清淤作業。

對於傳統捕撈技藝的捕鰻漁業管理再造，市府擴大辦理地景藝術創作活動，吸引多組團隊參與，不僅讓更多人認識捕鰻業，也規劃生態旅遊，增加漁民在非捕魚季的收入；2019年啟用的海岸環境監測科技中心，具備多項功能包括汙染預警、環品監測、危險海象示警等，掌握死角的即時觀測可加速汙染事件來臨時的應變速度，是保護海岸環境不可或缺的角色。

海管處長林立昌表示，桃園沿海環境教育場所密度高，擁有建構生態教育廊帶基礎，盼系列建設從許厝港濕地串連起草漯沙丘、觀新藻礁、新屋石滬與濱海植物園等，打造全台最大具有環境生態教育特色的廊道。