資誠PwC聯合會計師事務所與中華民國台灣印度經貿協會近日共同舉辦「Growing with the Mega Trend印度布局的機會與挑戰」研討會。

台灣印度經貿協會理事長歐晉德表示，印度近年來經濟成長強勁，該協會也提供台商布局印度一站式整合服務的諮詢窗口。

前駐印度大使翁文祺表示，印度蘊含巨大潛力，台灣在高科技與製造業的優勢與經驗，與印度廣大的市場及優勢人口結構，可形成完美互補。

PwC India稅務合夥人Mr. Sivam Subramanian指出，現任印度總理莫迪上任後，銳意改革，持續優化營商環境，簡化行政程序及稅制。過去五年中，印度經商便捷度評比，快速躍升79名，達到中段班（全球排名63名）水平並持續進步中。

在簡化稅制方面，印度已初步完成貨物勞務稅GST稅改，統一全國交易稅制。

另印度持續推動「印度製造」戰略，吸引外資赴印度設廠，只要是新成立且在2024年3月31日前投產的製造公司，於申報公司所得稅時可選擇採用15％優惠稅率，但不能併用其他的公司所得稅優惠措施，免再計最低稅負，該優惠稅率原則上可終身適用，極具吸引力，且不受全球最低稅負制影響。

以印度中央政府為例，SPECS政策針對擴產製造關鍵電子零組件或半導體，提供約當資本支出25％的財政補貼；生產連結計畫則針對各期增額銷售在印產製電子產品，給予不同比率的財政補貼，這些政策都有助於降低廠商的投資成本或流動性支出，強化營運韌性。

此外，目前印度政府也嘗試導入「faceless」稅務審查流程；未來，稅務稽查案件由系統隨機分案，稅企雙方原則上相互不直接碰面，而透過文書進行交流答辯，減少人謀不臧或官僚主義的企業稅務風險。

資誠聯合會計師事務所國際稅務服務會計師鮑敦川指出，印度政策立意良善，但實作過程仍有許多眉角值得關注，有不少廠商反應其財政補貼政策於建廠初期需提出詳細採購計畫，包括設備型號、數量、價格等等，以利核定補貼預算。

然而，產業瞬息萬變，往往需要動態調整，且基於「擴大補貼額度」想法，廠商於申請核准時保送的材料難免膨風，與實際執行結果往往存在落差，如補貼單位所屬政府刻意刁難或當期財政吃緊，取得補貼款項更是困難。台商需完整且平衡的策略，充分運用政策，使牛肉看的到也吃的到。

另faceless稅務審查流程如廣泛採用，雖降低人謀不臧的影響，但也限制溝通管道，對習慣「經營關係」解決稅務問題的台商來說，必須在專業層面與稅局直球對決，這是另一種挑戰，對內應養成適格團隊，對外擅用顧問資源，以強化集團在印度稅務管理。