1名女網友上大夜班，平時與她交接的女同事不太熟，某次該女同事在門口看到蟑螂跌坐地板，當場露出制服短裙底下的黑絲襪，但女網友卻發現黑絲襪下竟是「整個屁屁」沒有內褲，女同事之後笑著說「妳想問我為什麼不穿內褲吧？」接著又說「這是我的秘密，妳別說出去」讓女網友傻眼。

該女網友在Dcard發文，她平常上大夜班，與她交接的同事是名漂亮有氣質的女子，2人平時不會聊天、不算熟識，對方也文靜、話不多，某日她與對方交接後，女同事在門口發現1隻蟑螂，當場踉蹌跌倒並跪坐地上，制服短裙被掀起，露出裡頭的黑絲襪，但原PO卻目睹對方曝光「完整的屁屁」。

該女網友目睹女同事的黑絲襪下竟是屁股、沒有內褲，當下看傻眼，後來她向前攙扶，假裝沒事地關心，女同事說膝蓋有點瘀青，原PO接著硬聊天氣狀況，女同事才說「妳明明想問我為什麼不穿內褲吧？臉紅的跟發燒一樣耶」，接著又笑說「這是我的秘密，妳別說出去，我先下班了」，讓原PO超級崩潰。

其他網友留言「可惡，好羨慕啊」、「你確定不是丁字褲」、「這沒什麼吧！她還有穿絲襪耶！我相信現在穿裙子不穿內褲的女生已經很多了」、「沒味道就還好，有味道就」、「沒圖沒真相」、「有些女生裙子內沒穿內褲我相信，畢竟私處需要通風，若穿褲子直接接觸褲內會髒，裙子倒是沒這困擾」。