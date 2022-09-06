基隆市警察局交通隊表示，為紓解中秋連假期間的車流，基金二、三路將視車流狀況，機動實施調撥車道。（基隆市警察局提供／張志康基隆傳真）

基隆市警察局交通隊6日表示，中秋節連假期間，預估將有大量返鄉及出遊車潮，基隆市警局已提前訂定交通疏導計畫，針對基隆市區東岸商場、廟口夜市及各風景區如外木山、和平島、潮境公園等周邊道路，派遣員警及義交加強交通觀測、疏導，另針對假日較易壅塞的台2線基金公路，將續辦基金二、三路萬里往基隆方向彈性調撥車道措施，請行駛該路段的民眾注意及配合。

交通隊表示，由於國內防疫政策逐漸放寬，7月以來各地人、車流明顯增加，而北海岸一直是熱門觀光景點，每逢假日極易造成濱海及基金公路塞車，因此規劃中秋連假再次實施基金二、三路調撥車道措施，屆時將視實際交通量及車輛流速機動實施；提醒用路人行駛調撥車道務必開啟大燈，並遵守現場警察及義交人員指揮，以維行車安全與順暢。

交通隊呼籲民眾，在開車返鄉或外出旅遊前務必養足精神並做好車況檢查，避免發生意外事故；出發前可運用Google Maps掌握即時路況，妥善規畫路線，避開壅塞路段、時段或提前改道行駛，如遇車多壅塞也請駕駛人多點耐心，遵守交通管制措施並配合員警指揮疏導循序行進，警方亦會隨時掌握道路狀況，將轄區最新交通情報及替代道路等資訊，主動連線警察廣播電臺，提供駕駛人作為行車參考。