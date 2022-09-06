小英喊「不需嚴刑阻犯罪」挺廢死！趙少康提7問猛轟

總統蔡英文3日出席「總統與高中生面對面論壇」，有高中生提問關於死刑廢存，蔡首度回應「廢死爭議雖讓很多人心裡不安，但國家制度能提供足夠的安全，不需要依賴非常嚴厲的刑罰來嚇阻犯罪」。對此，中廣董事長趙少康今（6）日就提出7點問題猛轟，更有網友爆出蔡英文這樣說的內幕，引發討論。

趙少康在臉書上PO出一篇「關於廢死七問蔡英文」表示，日前蔡英文參加「總統與高中生面對面論壇」，有高中生提問關於死刑廢存，總統第一次明確說出心裡的話：「廢死議題為何會如此複雜，在於牽涉到情感、情緒以及價值，廢死爭議雖讓很多人心裡不安，甚至希望透過死刑阻絕社會難以接受的犯罪行為，但國家制度能提供足夠的安全，不需要依賴非常嚴厲的刑罰來嚇阻犯罪。」

對於蔡英文這番表白充滿矛盾，趙少康提出了7點問題，分別為「蔡英文真的認為當前我們國家制度能提供足夠的安全嗎？」、「如果國家制度已經提供足夠的安全，為什麼還有這麼多的殘忍暴力兇殺案件？殺警案不就是明顯的惡例？」、「蔡英文就任六年多來做了什麼提供國人足夠安全的制度？」、「如果國家制度不能提供足夠安全，依照蔡英文邏輯，是不是就需要依賴非常嚴厲的刑法來嚇阻犯罪？」、「如果蔡英文覺得國家制度已經提供足夠的安全，國人可以高枕無憂了，為什麼不修法廢死？」、「如果目前國家制度還不能提供足夠的安全，而不能廢死，則惡性重大罪不可赦的殺人犯被定讞判死後，為什麼遲不執行死刑？」、「目前國家制度既不能提供足夠的安全，又不敢廢死，又不願執行死刑，首鼠兩端，民進黨蔡英文政府你們到底是什麼意思？」。

此篇文章一發出，許多網友留言支持趙少康表示「蔡英文什麼都聽不懂，看不見！只知道選舉，掌握權利！」、「她是個自相矛盾的人，遇到事情會左右為難」、「廢死根本不是現在的普世價值，這種只會唬爛的領導最好快滾下台」、「可以增加公開鞭刑」；更有人點出蔡英文的心態直言「她就兩邊選票都要啊！」、「她可能只會選舉騙票而已」、「就是支持廢死的票我要，支持死刑的票我也要。怎樣讓兩種票的總和最大，我就怎麼做」。