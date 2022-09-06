台南市安南區移工情殺案，涉案的黎姓、阮姓移工5日凌晨先被台南地方法院裁定羈押禁見後，主嫌團姓移工逃亡台中落網後，6日也被法官裁定羈押禁見。

法官指出，團男雖不否認與阮男、黎男攜帶開山刀1把、鐵棍1支，共騎機車前往潘姓移工位於安中路四段的宿舍，由他與阮男進入屋內，黎男在外把風，但矢口否認有殺人犯意，辯稱係於入屋後，潘男先對他們展開攻擊，只好拿刀亂揮保護自己。

經查，潘男的前胸、腹遭砍8刀，背部3刀，右手臂深達2／3處遭切開；左側胸腹部刀痕長達30餘公分，深及臟器，導致潘男胸腹腔臓器外露死亡，下手極為凶殘，難認被告等人係遭被害人攻擊後，順手把刀揮幾下所致，被告所辯係事後卸責之詞不足採信，足認被告涉犯殺人罪嫌重大。

法官認為，被告所涉係最輕本刑10年以上有期徒刑之重罪，犯後有逃亡之行為；被警方拘提到案後否認有殺人之犯意，足認被告有畏罪逃亡之事實，以及有事實足認有逃亡之虞。

此外，被告犯後刪除其與共犯之間的message對話紀錄，所述與阮男、黎男供述情節有所出入；且被告作案用的開山刀，至今下落不明，有事實足認有湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯、證人之虞，被告應予羈押，並禁止接見、通信。

據查，26歲越南籍團男因不滿同鄉的陳姓女友，5月分手，7月即與潘男交往，本月3日凌晨與潘男在電話中互嗆後，團男即與黎男、阮男共乘1輛電動機車，前往潘男宿舍談判，進而涉嫌殺人。