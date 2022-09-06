嘉義縣長翁章梁今在定期會進行本屆任內最後一次口頭施政報告，細數多項政績及所爭取的重大建設，指4年來已累計大型投資金額達1077億元以上在嘉義投資，翁章梁強調，縣府正帶領縣民走在轉型道路上，請大家跟上步伐，朝向農工大縣的道路前進，相信新嘉義一定越來越好。

農業升級方面，翁章梁表示，4年來縣府致力發展創新農業、推動智農產銷，不斷整合智慧科技資源，提升農漁產業的技術應用，組織產官學研的智農平台給予一對一輔導，並建立示範案場，至於國本學堂則聚焦「科技農業」及「農業產銷人」課程主軸，2屆取得結業證書人數326人，其他像結合中央資源補助漁民購置智慧設備，發展智慧漁業等。

為接軌國際並進行豬肉調節產銷，嘉義縣肉品市場轉型成現代化屠宰場，也在朴子舊屠宰場更新設立「嘉義縣現代化肉品市場附設屠宰冷凍加工廠」，另也爭取到「茶業改良場總場」南遷到嘉義番路，並在梅山設立高山茶葉試驗場，未來茶改場定位為「台灣茶與飲料作物改良總場」，研究試驗不只茶，還有咖啡和其他飲品，讓生產、試驗、推銷更貼近農友。

「目前全台6成虱目魚產品在嘉義縣加工！」翁章梁說，布袋水產精品加值園區第1階段工程去年11月24日順利完工，土地也順利標售，未來每年可創造13.2億元產值，。另縣府積極開拓多元農產品行銷通路，目前共有79家業者、214項產品通過認證，藉由多點曝光行銷管道提高能見度及知名度，讓嘉義優鮮成為受信任精品品牌。

工業發展方面，馬稠後產業園區後期目前正在整地建設當中，而與工業區開發同步建廠的廠商已5月動土，另經濟部與縣府協力攜手推動中埔及水上兩處產業園區開發，將於9月中旬辦理兩處產業園區動土開發，至於嘉義科學園區開發，預計明年4月園區公共工程及廠商同步動工，園區內的實驗中學也將於2024年8月招生。

翁章梁指出，日前總統蔡英文親臨為「亞洲無人機AI創新應用研發中心」揭牌，宣布無人機國家隊將在嘉義成軍，這是嘉義縣產業發展的重大突破！嘉義縣無人機產業目前共有3大基地，包括民雄航太園區的無人機加速量產基地、亞創中心和義竹飛行場。

翁章梁說，4年累計大型投資金額達1077億元以上投資嘉義，縣府也與交通部鐵道局、台糖合作，促進嘉義高鐵地區產業用地及縣治用地招商。觀光疫情推動也沒有因疫情停歇，讓觀光旅遊在嘉義逆勢成長。

為扶植在地新創，鼓勵青年深根發展，縣府推動新創基地及輔導計畫，制定「嘉義縣振興經濟獎勵投資大型商業設施補助自治條例」，獎勵大型商業設施投資金額達2億元以上者，連續5年補助地價稅50％及房屋稅40％，透過投資獎勵提高投資意願。

翁章梁說，努力實踐農工大縣目標，將農業智慧化、產業升級化，並隨著嘉義科學園區與12個工業園區進駐，大幅增加就業機會，只要台灣在國際分工位置不變，未來嘉義勢必能在產業發展中扮演關鍵力量。