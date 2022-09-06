認了砍掉親弟頭！分屍案嫌犯公館落網 與永和僅一橋之隔

新北市永和區智光街昨晚驚傳分屍案，54歲梁姓男子被殺害、肢解，屍體只剩左腳且頭顱消失，梁男大哥被警方懷疑涉有重嫌，稍早在台北羅斯福路三段附近準備要搭公車時，被警方發現逮回，並當場承認犯行。
梁男大哥先是被民眾發現出現在北車北三門廁所附近，報案後鐵路警前往攔截，但嫌犯已經離開，永和警方派出大批人力前往找人，剛剛確定嫌犯在公館水源市場逮到人，目前雖已坦承犯行，但警方還是把他先列為重要關係人。
新北市永和區智光街昨晚驚傳分屍案，54歲梁姓男子被殺害、肢解，屍體只剩左腳且頭顱消失，梁男大哥被警方懷疑涉有重嫌，稍早在台北羅斯福路三段附近準備要搭公車時，被警方發現逮回，並當場承認犯行。
梁男大哥先是被民眾發現出現在北車北三門廁所附近，報案後鐵路警前往攔截，但嫌犯已經離開，永和警方派出大批人力前往找人，剛剛確定嫌犯在公館水源市場逮到人，目前雖已坦承犯行，但警方還是把他先列為重要關係人。
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