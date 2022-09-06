最新解密的美國情報指出，俄羅斯正向北韓購買數百萬砲彈及火箭，顯示西方制裁正嚴重限制俄羅斯的供應鏈，迫使莫斯科轉向「被排斥國家」取得軍事物資。專家及美國官員指出，西方的經濟制裁並未嚴重削弱俄羅斯，對寡頭的制裁也未能削弱俄羅斯總統普丁的權力，不過轉向北韓顯示莫斯科急了，可能意味著俄羅斯的軍事工業面臨「大規模失敗」。

烏克蘭反攻如何影響俄烏戰爭？

《紐約時報》（New York Times）報導，最新解密的美國情報指出，俄羅斯向北韓購買數百萬砲彈及火箭，情報並未揭露俄羅斯在何時採購多少數量的武器、以及武器的確切型號，不過美國官員表示，除了短程砲彈及火箭，預期俄羅斯也試圖向平壤購買其他軍事裝備。

值得注意的是，幾天前俄羅斯才收到首幾波伊朗製無人機，報導指出，這顯示西方祭出的制裁及出口管制正損害莫斯科為軍隊供應物資的能力。

《紐約時報》指出，西方祭出的廣泛經濟制裁至今仍未削弱俄羅斯，飆漲的能源價格填補了俄羅斯國庫，對俄羅斯寡頭的制裁也未能削弱普丁的影響力。

不過美國官員表示，經濟制裁確實對俄羅斯重建軍隊的能力造成影響，制裁妨礙了莫斯科購買武器、或購買能製造武器的電子設備。

儘管莫斯科曾冀望北京能繼續供應俄羅斯軍隊，不過美國官員近期表示，即便中國大陸願意進口俄羅斯石油，但至今北京仍尊重西方的出口限制措施，而不出售俄羅斯軍事設備或零件。美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）曾數度警告，任何陸企如果違反對俄羅斯的制裁，美國將會關閉他們的業務，切斷他們獲得美國科技以製造半導體的管道。

一名美國官員表示，轉向北韓顯示莫斯科的急切，智庫「美國企業研究所」（AEI）軍事專家凱根（Frederick W. Kagan）分析，這代表俄羅斯無法生產發動戰爭所需最基本的軍事設備，「克里姆林宮必須向北韓或任何人購買砲彈或火箭，唯一的原因是，即便是最基本的層面，普丁也不願意或無法動員俄羅斯經濟投入戰爭。」凱根指出，平壤生產的152公厘砲彈或卡幽沙式（Katyusha）火箭都不是高科技產品。

限制俄羅斯的軍事供應鏈是美國削弱莫斯科的核心戰略，目標是阻礙俄軍在烏克蘭的戰爭，以及未來威脅鄰國的能力。

烏克蘭軍隊近期反攻，轟炸俄軍彈藥庫。

報導指出，近幾個月來俄軍的行動及美軍情報都指向，俄軍包括巡弋飛彈在內等精準制導武器的失敗率很高，尤其在戰爭初期，半數以上的這類武器要嘛無法發射，要嘛無法命中目標。俄軍彈藥庫裡的高精準武器庫存也逐漸消耗殆盡，迫使部隊降低對飛彈的依賴，轉而依賴更為殘酷的砲彈戰略。

《紐約時報》指出，俄羅斯向北韓購買砲彈，顯示俄軍的供應鏈問題比外界以為得更嚴重，不只局限於精準飛彈或尖端高科技武器，如果情報屬實，代表俄羅斯現在或未來將面臨短缺，俄羅斯的工業基礎正設法滿足軍隊在戰爭中的需求。

凱根分析：「這非常有可能標示了俄羅斯軍事工業複合體（Military-Industrial Complex）的大規模失敗，可能對俄羅斯武裝部隊造成根深蒂固且非常嚴重的影響。」

近幾周來烏克蘭加強對俄軍彈藥庫的攻擊，目前尚不清楚這些攻勢對俄軍整體彈藥庫存的影響，不過確實有跡象顯示礙於維護及儲備等問題，俄軍的砲彈效力已經下降，報導指出，砲彈落地前在空中爆炸最能傷害敵軍，不過近期俄軍轟炸形成的彈坑畫面顯示，許多砲彈是在落地後才爆炸，降低了對烏軍戰壕的破壞。

Fields pockmarked by Russian shelling, artillery explosions near a river and a huge bomb crater in a town in eastern Ukraine.



Satellite images from Maxar show the devastation of war on local populations.@AP coverage of the Russia-Ukraine war: https://t.co/WKhunGC3i9 pic.twitter.com/CbIE3fNc00 — The Associated Press (@AP) June 8, 2022

目前並不清楚北韓的砲彈狀況，不過報導指出平壤有大量彈藥庫存。