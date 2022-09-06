以精湛演技著稱的知名女星孫儷，在新劇《安家》飾演一名業績超群的金牌房仲，靠著「腳勤」為每一位客戶找到夢想中的安家宅，從房仲角度，刻劃了一般人渴望買房扎根的真切需求，飽滿的角色塑造與緊湊劇情，播出後好評如潮，由台灣房仲第一品牌「永慶房屋」獨家冠名贊助播出。

永慶房屋總經理吳良治表示，此次冠名贊助，是認同《安家》在劇中對房仲工作「賣的是房子肩負的是人生」、「想要賣好房子要先做一個誠實的人」的描述，房仲必須以誠實的態度服務客戶，才能設身處地為客戶解決買房賣屋需求、協助客戶圓滿成家。

《安家》刻劃現代人買房扎根渴望 房仲良心很重要！

《安家》透過買房賣房的小故事，演出了社會的寫實人性，房仲可以選擇在成交、取得仲介費後，從此與客戶分道揚鑣，卻也可以靠著真心服務、長久經營。

孫儷在劇中成功談下的第一筆成交，就是靠著對客戶的認識與了解，親自規劃了一家四口在未來於屋內生活的藍圖，讓看屋超過一年的棘手客戶，也被孫儷的熱忱與專業打動。

吳良治總經理分享，房子是乘載每個人生活的地方，有人透過買房為自己建立一個家，也有人透過賣房展開新人生，劇中有句經典台詞：「房子不光是房子，也乘載人一輩子的幸福，所以我們賺的不只是佣金，還有良心。」永慶希望透過這齣戲，讓夥伴們再次感受從業的初心，也希望觀眾們透過劇中房仲與消費者間的故事，感受到溫暖。

吳良治總經理透露，有許多夥伴們分享，《安家》刻劃了很多真實的人生故事，看了劇之後熱血沸騰、服務熱忱滿點，也再次體認到房仲這個工作的重要性！

「房仲業良心」永慶房屋為消費者提供最透明的房市資訊

「房屋買賣是人一生中花費最高的交易，當房仲經紀人不能只重視業績，更要站在消費者的角度出發，將我們所知道的資訊，都主動誠實的告知客戶，將選擇權交給客戶，才是房仲業的長久經營之道。」吳良治總經理分享，永慶房屋多年來貫徹「先誠實再成交」的精神，年年推出具體承諾捍衛消費者購售屋權益，包括兩大誠實房價保證、真房價保證，用最真誠的服務，提供消費者實實在在的房市資訊，為促進房市透明健全而努力。

房仲職人劇《安家》每周一至周五晚間10點至12點於中天娛樂台播出。

《安家》透過買房賣房的小故事，刻劃現代人買房扎根渴望，由永慶房屋獨家冠名贊助播出。(圖/永慶房屋提供)