蘇麗媚之前將兒子送到軍校唸書。（三立提供）

張齡予坦言懷孕後期，感受到社會冷暖。（三立提供）

懷孕7個多月的主播張齡予，今（6日）出席「阿甯咕劇團」成立記者會，將在8日請產假的她透露，已經跟老公討論好孩子的教養問題，她說夫妻倆決定針對事情的問題分工，不會特別由誰擔任黑臉。

她說到了懷孕後期，有感覺到社會的冷暖，「尤其我外型走鐘後，有些人會替我解釋我是懷孕所以變胖，但有些觀眾不知道我懷孕，還私訊我說『怎麼越減越胖？妳把機會讓給其他新主播』。」擔心日後主播地位不保？她坦言曾想過這個問題， 但身邊好友都勸她不要多想，專心準備生產比較重要。

她笑說夫妻倆都相當期待兒子的出生，兩人都看了許多關於兒子的教養書，熱愛卡丁車的老公更是入手許多賽車相關的育兒用品，開始幻想將來要跟兒子一起玩卡丁車；張齡予則是已經擔憂以後要如何管教兒子，「帶兒子不是想像中的簡單，我看我姊帶我外甥每天爬上爬下、被折磨得不成人形，我就開始煩惱未來的生活。」即將在11月中剖腹生產的她，表示正在考慮要不要讓老公進產房陪產，「我聽說有些老公陪產後都留下陰霾，我怕他也會這樣。」

「阿甯咕劇團」團長蘇麗媚表示音樂劇的下一步計畫，是希望劇團可以到偏鄉地方演出，讓更多無法到劇場的小朋友也能看到表演。育有2個兒子她也透露如何去奠定父親在小孩中的形象，蘇團長用經驗談表示千萬不要在孩子前說父親的不是、更不能在孩子的面前抱怨父親，她說要在孩子心中將父親「造神」化，「我也跟他們爸爸說，我都已經為你造神了，你就不要跌落神壇。」

蘇麗媚表示之前會將兒子送去讀軍校，是因為覺得自己給得了全部，卻給不了他們挫折與壓力，她透露曾看到兒子衣衫不整，被學長幾乎面貼面的教訓照片，她眼眶泛紅，哽咽的說：「我當然會很心疼，但紀律是要去訓練養成的。」

執導「阿甯咕劇團」首部作品《阿甯咕又闖禍了YA~》親子音樂劇的導演高天恆，今領著演員群，包含演出小兒子阿甯咕的李培松、媽媽的陳敬萱、以及哥哥大白林煒盛到場分享，請大家「看了動畫版的闖禍，一定要再進到劇場，看真人版的闖禍，保證充滿驚喜」。

而撰寫出《小兒子》原著作家駱以軍老師感性分享：「一路上，看著團長蘇麗媚，充滿意志力的，催生出一朵又一朵不同珍貴的花。這已經遠遠超越我一人一筆的事情，而是整個宛如一整支龐大的足球隊那樣，充滿精確調度、分工與專業。今天看到有新的年輕人、導演要來做成音樂劇，我真的覺得好感動，真的非常的祝福，這樣很美的一件事。」

前表演藝術聯盟理事長、故事工廠的執行長林佳鋒深知表演藝術、劇團的經營困難，這次前來鼓勵，表示願意一起為「給台灣孩子的劇場」而努力。全新動畫《阿甯咕又闖禍了YA~》在三立都會台每周六、日上午11：56、15：56 播出；動畫劇場《阿甯咕又闖禍了YA~》親子音樂劇，現正售票中。