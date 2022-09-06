交通部自109年起辦理全國的交通安全運動，將每年 9 月訂為交通安全月，透過特定時間的強化宣導，喚起國人交通安全意識，永慶房屋熱情響應交通部111年「交通安全月」宣導，作為交通大使的企業代表，一同響應交通安全議題。

交通部王國材部長表示，111年交通安全月將以學生族群、汽車族群、機車族群及年長者等4大族群為溝通對象，並將宣導重點從號誌化路口延伸至非號誌化路口，增加「駕駛在無號誌路口的優先權宣導」、「行人應走行人穿越設施」兩項側重點，強化用路人交通安全知能與意識。口號「車輛慢看停 行人停看聽」則為用路人提供行經路口的基本準則，車輛一定要減速，停讓行人；行人要左右查看，注意自身安全。守法觀念與停讓文化的建立，需要所有用路人的努力。

永慶房屋熱情響應交通部111年「交通安全月」宣導，推廣交通安全議題。(圖/永慶房屋提供)

永慶房屋經紀人因服務客戶需經常移動，因此交通安全是永慶十分關注的議題。不只注重員工的交通安全，永慶也關懷在地鄰里社區，協助里長、社區舉辦大大小小的節慶活動，永慶房屋經紀人經常協助交通動線管理，讓活動安全、順利的舉行。此外，永慶房屋關懷學生交通安全不遺餘力，熱心擔任學校導護志工，去年參與雙北市近100所學校的交通導護志工隊，保護學生上下學安全。

永慶房屋期待透過響應交通安全月，發揮企業的影響力，為民眾的交通安全盡心力。(圖/永慶房屋提供)

永慶房屋柯遜強協理表示，永慶房屋不只是圓滿客戶買賣屋交易，我們平時也致力於服務在地，包括協助鄰里活動交通動線管理、擔任學校導護志工等等，以實際行動守護在地的安全。也會特別著重在經紀人騎車移動時的交通安全宣導，提高風險意識建立防禦觀念，很榮幸能與政府攜手推廣交通安全議題，我們期待透過響應交通安全月，發揮企業的影響力，為民眾的交通安全盡心力。