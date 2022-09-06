銅箔基板廠騰輝-KY(6672)8月合併營收3.9億元，月減1.2%，面對市場波動不確定性造成需求遞延至未來幾個月，騰輝-KY公司將密切關注市場變化，同時視情況調整產能利用率並持續採取機動及多元化經營策略，加快特殊材料應用開發，維持公司業績穩健成長。

大陸疫情持續不斷、俄烏戰爭、通膨、強勢美元造成的弱國債務危機等不確定因素交織下，導致消費市場疲弱、終端客戶去庫存下修訂單又恰逢歐洲暑期休假效應，使得業績受到影響，訂單遞延放緩，騰輝-KY自結8月合併營收為3.9億元，月減1.2%，年減43.86%，累計前8月合併營收39.7億元，年減22.4%。

騰輝-KY表示，面對市場波動不確定性造成需求遞延至未來幾個月，公司將密切關注市場變化，同時視情況調整產能利用率並持續採取機動及多元化經營策略，加快特殊材料應用開發，秉持一貫穩定紮實的營運方針，以追求長期穩健的營運成果。

隨著歐洲休假結束復甦，大陸封城清零干擾淡化，汽車供應鏈缺料狀況將逐漸緩解，中國陸續提出振興經濟方案，例如新能源車下鄉等，將逐步帶動提升汽車零組件客戶拉貨意願。受惠俄烏戰爭，軍工、航天及非正規基板等高信賴度的訂單持續穩固，少量多樣、高毛利的特殊材料也未受經濟影響維持穩健。

騰輝-KY散熱材料在金屬基板也有突破，新近研發出耐更高溫、超高導熱的高階產品開始導入高信賴度的新應用，例如功率半導體、汽車引擎電子渦輪增壓、大功率電機、儲能逆變器功率模組等。

騰輝-KY散熱材料及軍工材料已具有市場領先地位並持續開發各種特殊材料，tec-speed高頻材料在航天雷達的應用、高速/低損耗材料及IC封裝測試等高階產品在終端應用都有顯著成長，公司在經營策略上，以專注開發特殊材料應用市場，以提高毛利代替競爭銷售額的模式，已經取得成效，對於整體營運獲利有具體貢獻。