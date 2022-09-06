離岸只有10公里的離岸風電！渢佑離岸風力發電股份有限公司籌備處把「彰化渢佑離岸風力發電計畫環境影響說明書」送至環保署專案小組審查第3次，會中仍有多個團體質疑離岸風機最近只有10公里、離白海豚重要棲地僅有3公里，但最後仍通過環評小組專案小組初審，取得開發門票。

渢祐離岸風機計畫風場位於彰化縣外海，風場總面積約43.55平方公里、離岸最近距離約10公里，水深範圍約介於21公里至47公尺，開發單位強調，風場已避開人工魚礁、中華白海豚野生動物重要棲息環境範圍、彰化風場航道、飛航管制區及軍事管制區等敏感地區，符合經濟部「離岸風力發電區塊開發場址規劃申請業要點」。

但會中有多個環保團體質疑，離岸最近僅有10公里且涉嫌違反政策環評中「先遠後近」原則，僅離白海豚重要棲地僅有3公里，也呼籲環保署不應全盤照收；福海公司代表也說，曾通過該場址環評，目前仍在訴訟中，也建議不要此時通過環評，徒增爭議。

能源局代表說，政策環評時有對離岸先遠後近的原則，主要是近岸的敏感區塊較多，但第三階段開發時有劃出紅線區，並排除掉敏感區位，近岸離岸風電也要考慮環境因子後才會允許開發，至於福海公司雖然已通過環評，但後續因行政等問題撤銷其開發許可，但與環評審查沒有太大關聯，經濟部將處理後續事宜。

最後，專案小組通過，但也要求開發單位應評估潮間帶段電纜鋪設避開候鳥過境期11月至翌年4月可能性。