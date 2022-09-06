台東縣議會關山鎮縣議員黃瑞華不再參加年底九合一選舉，正式告別28年政壇生涯，今天在質詢同樣來自關山鎮的建設處長許瑞貴時有感而發地表示，這一路走來點滴在心頭，也有些許的依依不捨；許則稱讚黃28年來7次選舉7次勝利，此紀錄在關山史無前人，當前應該也無人能夠突破。

現年70歲、即將裸退的縣議員黃瑞華在質詢建設處長許瑞貴時發表形同「告別演說」，他說，除了臨時會以外，這次定期大會結束後，他即將卸任，天下無不散的筵席，這幾年來的點滴都烙印在心中，也有些許的依依不捨，不捨的並非議員的頭銜，而是跟大家建立的深厚感情。

黃瑞華說，20多年前許瑞貴當關山鎮長時，他是代表，一路走來，對許的魄力及執行力很感佩，也留下美好的回憶，「如果處長有想我的話，不妨到寒舍喝杯水，希望處長要乖一點，執行力要更好一點」。

許瑞貴表示，與黃瑞華認識已超過40幾年，剛回關山任職時，黃是關山鎮農會理事長，是地方公眾服務的前輩，在1994年自己當關山鎮長那年，黃瑞華進入鎮代會當代表、主席，後來當鎮長、縣議員，28年來7次選舉7次勝利，這個紀錄在關山史無前人，當前也無人能夠突破。

許瑞貴指出，黃瑞華在地方上幾乎沒有敵人，對人脈及地方的經營都是值得學習的典範，「即使對我很不爽，表面也看不出來」， 是地方上調和鼎鼐的大老角色，希望他未來繼續在地方紛爭上扮演調解角色。

黃瑞華感謝許瑞貴的一再褒獎，「雖然是美麗的謊言，但我還是選擇你」。