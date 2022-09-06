新聞播報極看重主播現場反應，許多主播一旦失誤，出錯片段都會被直接播出，近日美國俄克拉荷馬州有一名女主播在播報時突然中風，導致她說話一度結巴，即使如此她仍維持專業態度，強撐著將畫面轉交另一名主播，才被同事緊急送院治療，送醫病況稍微穩定後，她在自己的社群平台上更新近況向大家報平安。

據《紐約郵報》報導，美國NBC的新聞主播朱莉清（Julie Chin）於3日新聞直播中突然發病，直播畫面中朱莉清一度無法講話，她深吸一口氣繼續唸新聞稿，此時已能看出似乎身體有些不適，她開始重複自己的話，掙扎幾秒鐘後決定向觀眾道歉，承認狀況有些不好，迅速決定將畫面交給氣象主播安妮布朗（Annie Brown）。

而朱莉清之後沒有回到節目，同事們迅速撥打911將她緊急送醫，朱莉清過了幾日後在社群平台更新近況，坦言經過檢查後，醫生認為有輕微中風，她無奈道歉：「讓部分觀眾親眼目睹這樣的情況，我很抱歉」，朱莉清提到當天她並無身體不適，事情就很突然地在她播報新聞時發生，「我的一隻眼睛失去部分視力，之後我的手和手臂都麻了，同時無法控制嘴巴說出眼前新聞稿，當時我知道遇到大麻煩了」。

Tulsa news anchor Julie Chin has the beginnings of a stroke live on the air. She knew something was wrong, so tossed it to the meteorologist, as her concerned colleagues called 911. She’s fine now, but wanted to share her experience to educate viewers on stroke warning signs. pic.twitter.com/aWNPPbn1qf — Mike Sington (@MikeSington) September 5, 2022

這幾天她在醫院進行各種檢查，醫生認為這是中風的前兆，未來可能還有許多健康檢查要進行，朱莉清也呼籲有些人的中風症狀不是很明顯，並列出6點需要注意的情況，突然失去平衡、突然視力變差、臉部麻痺、手臂無法施力、口齒不清、嚴重頭痛等，都有可能是中風的前兆，需要謹慎觀察。