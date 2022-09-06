新聞播報極看重主播現場反應，許多主播一旦失誤，出錯片段都會被直接播出，近日美國俄克拉荷馬州有一名女主播在播報時突然中風，導致她說話一度結巴，即使如此她仍維持專業態度，強撐著將畫面轉交另一名主播，才被同事緊急送院治療，送醫病況稍微穩定後，她在自己的社群平台上更新近況向大家報平安。
據《紐約郵報》報導，美國NBC的新聞主播朱莉清（Julie Chin）於3日新聞直播中突然發病，直播畫面中朱莉清一度無法講話，她深吸一口氣繼續唸新聞稿，此時已能看出似乎身體有些不適，她開始重複自己的話，掙扎幾秒鐘後決定向觀眾道歉，承認狀況有些不好，迅速決定將畫面交給氣象主播安妮布朗（Annie Brown）。
而朱莉清之後沒有回到節目，同事們迅速撥打911將她緊急送醫，朱莉清過了幾日後在社群平台更新近況，坦言經過檢查後，醫生認為有輕微中風，她無奈道歉：「讓部分觀眾親眼目睹這樣的情況，我很抱歉」，朱莉清提到當天她並無身體不適，事情就很突然地在她播報新聞時發生，「我的一隻眼睛失去部分視力，之後我的手和手臂都麻了，同時無法控制嘴巴說出眼前新聞稿，當時我知道遇到大麻煩了」。
這幾天她在醫院進行各種檢查，醫生認為這是中風的前兆，未來可能還有許多健康檢查要進行，朱莉清也呼籲有些人的中風症狀不是很明顯，並列出6點需要注意的情況，突然失去平衡、突然視力變差、臉部麻痺、手臂無法施力、口齒不清、嚴重頭痛等，都有可能是中風的前兆，需要謹慎觀察。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。