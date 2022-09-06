屏東縣智慧運輸中心整合縣內及聯外交通資訊，可望作為政策因應及旅程規畫依據。（林和生攝）

內部建置智慧運輸管理系統平台，整合屏東縣內及對外交通聯繫資訊，屏東縣智慧運輸中心6日揭牌啟用，縣府不僅能藉此隨時掌控縣內路況外，民眾配合「屏東GO好玩」APP，還能將交通結合旅遊資訊，期待透過智慧化控制，優化在地民眾行的便利。

屏縣府透露，智慧運輸中心發想來自2019台灣燈會的交控中心，透過整合各交通訊息，進行決策調配。屏東縣長潘孟安也直言，交通是城市主動脈，但要能活絡整個縣內路網，還是要有血管、微血管的相互支撐。

因此，智慧運輸中心將多元資料納入整合及初步應用，包含停車疏導、P-bike調度、公車服務影響示警等，同時盤整縣內公路運輸系統，透過垂直整合，加深6大轉運站與鐵路、國道公路運輸系統鄉鎮間的連結，就連小琉球碼頭即時登船影像，都能第一時間掌握。

縣府同時搭配推出「屏東GO好玩」APP，讓民眾透過手機就能即時掌握屏東交通、旅遊相關資訊，還能用多元管道預約幸福巴士、長照巴士等接送服務，未來更整合擴大到小黃公車、復康巴士、郵輪巴士、雙層巴士等預約服務。

屏縣府交旅處長黃國維指出，屏東近年大力推動觀光產業，開闢不少休憩旅遊路線及景點，如何以交通串聯觀光，以利未來整體發展，是目前智慧運輸亟須發展目標。

黃國維還說，有了運輸平台後，將可活用大數據與自動化分析、應用，強化活動、觀光景點人流及周邊交通管理，提供更即時適切的旅運服務，鼓勵民眾多加利用公共運具，未來也能推廣至食宿遊購行服務平台，逐步落實交通平權及發展永續觀光的目標。