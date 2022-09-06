藝人謝忻今年3月數千張私照外流，包括多張上空照片，讓她憤而報警，而報案影像未經同意竟被警方公布，使她內心又蒙上一層陰影，最終士林地檢更通知查無證據，宣布結案，讓她感嘆已不知要去相信什麼。近日她迷上跑步運動，提及路跑時的心境變化，更透露運動時能排除不好的情緒。

近來40歲謝忻投入台語8點檔《市井豪門》拍攝，不時談及復出後的心境變化。今(6)日在IG寫下路跑時的心得感想，感性表示：「有時沮喪，有時亢奮。有時痛苦，有時快樂。時而思緒專一，時而思緒飛揚。不同的心境，就這麼跑著。」從她文句中，能清楚感受個中酸甜苦辣，但即使辛苦仍需堅持住。

謝忻運動過後的身心，看似更放鬆了。(圖/謝忻 IG)

照片中的謝忻穿了件黑色小背心，將長髮梳成馬尾，整體造型簡單俐落，手臂上則掛上運動手錶，紀錄跑得有多長、又耗費多少的時間。而在謝忻辛苦跑完步後，曬出大汗淋漓的自拍照，能見到她滿臉通紅，頭頂還有不少的汗水痕跡，但臉上多了一份坦然放鬆感。

謝忻常在IG限動分享路跑日常。(圖/謝忻 IG)

有人就留言問她，「慢跑的時候都在想什麼？」，謝忻則笑回「在想這什麼時候可以結束，我到底為什麼要來跑步」，有民眾則很認可她的路跑態度：「但妳很正向」，對此，謝忻思考片刻後，同樣肯定跑步的功能：「跑步的痛苦蠻可以消除自己心中一些不好的事情」。顯見她在跑步中體會痛苦，但也用自己方式走過低潮。