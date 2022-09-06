在高雄擔任飯店房務員的陳姓女子於2020年2月起與就讀國中三年級的小明（化名）交往並成為情侶，兩人共發生性關係達24次，這事情直到陳女懷孕後才曝光。陳女願意生下孩子並撫養，橋頭地院審理後依對於14歲以上未滿16歲的男子性交罪，共24罪，判處陳女有期徒刑1.5年，緩刑3年。

年約30歲的陳女當時明知道小明才就讀國中三年級，正處於年少懵懂，性自主能力及判斷能力都尚未成熟，竟然基於一己的慾望，於2020年6月起至去年1月止，以每月3次的頻率，分別在她位於旗山區的租出處性交，總計兩人性交24次。

直到陳女懷孕，小明的父親於去年8月才透過社工得知此事，由高雄市政府警察局婦幼警察隊報請橋頭地檢署偵查並起訴。

陳女到案後坦承犯行，且與小明的家長達成和解。法官認為陳女對此事感到後悔，因為一時失慮所以與未成年的小明發生性關係。法官依對於14歲以上未滿16歲的男子性交罪，判處1.5年，緩刑3年，期間須保護管束，避免再犯，可上訴。

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