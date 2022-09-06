中央大學環校康莊大道完工。(呂筱蟬攝)

中央大學在台復校一甲子，校方斥資打造嶄新環校道路及入口意象，以不鏽鋼金屬打造的「中大六十」入口意象6日亮相，另外，全長1600多公尺的環校道路，在設計與施工面向的創新，友善用路人打造舒適校園環境。

校方表示，中大1962年在台復校，從苗栗到中壢，今年正好逢60週年校慶。「中大六十」入口意象設計，底部為中央大學之簡稱「中大」，頂部造型為「60」，詮釋「中大六十，再創高峰」的意涵。側面為在台復校60週年LOGO及人文藝術中心李瑞騰主任提筆紀念的文稿，與人文社會科學大樓的「大象五形」裝置藝術相輔相成，令人耳目一新。

完工後的中央大學環校道路，最大特色就是平整，為全國第一條同時採用維護管理指標(MCI)、國際糙度指標(IRI)、鋪面狀況指數(PCI)等三種鋪面指標進行驗證的道路，MCI更是優於日本首都高速公路的年度目標維護管理值，營造出中央大學優質、節能和永續之大學校園環境。

施工過程也實踐中大追求永續發展的辦學精神。道路全面採用1英吋改質瀝青混凝土，優於一般道路，提升道路使用年限，更能提升行車效能。同時大幅取消路邊停車格，增加行車空間，創造以「人」為本的人行動線，進入中央大學校園之後，立即可感受到整體視野的開闊，共同促進永續發展之理想願景。