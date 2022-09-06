九合一大選年底即將登場，無黨籍市長參選人黃珊珊的競選總部也已啟用，不過北市議員徐弘庭今於總質詢爆料，接獲民眾陳情，黃珊珊競選總部於施工時，施工車輛僅申請柏油路路權，未申請人行道路權，而吊臂橫跨人行道，恐造成機車、自行車以及行人的危險，對此交通局副局長陳榮明表示，將再了解申請項目細節，柯文哲也點頭表示會續查此事。

徐弘庭表示，4日接到民眾陳情，表示大安區光復南路238號有吊車在施工，經查發現居然是黃珊珊的競選總部。施工車輛停在紅黃線上的柏油路上，雖然施工範圍有放交通錐，但是吊臂橫跨機車、自行車停車區。

徐弘庭說道，特別去查後發現，施工車輛僅申請柏油路的路權，但沒有申請施工範圍，也未申請人行道路權，整個施工範圍橫跨人行道跟旁邊的機車停車格，造成要停機車的人，必須直接穿越吊車正下方，質疑「有沒有違法啊？」並痛批，身為一個前副市長，自己競總施工還違法，蠻危險的，「市長你也提醒一下。」

台北市長柯文哲一頭霧水表示「這要申請什麼不曉得」，而一旁的陳榮明則表示，若占用到人行道要跟新工處申請；占用到道路則要經過交通局同意。徐弘庭再搬出法條表示，按照道路交通安全管理條例，警方的許可申請不全；新工處這邊許可申請不全；停管這邊也申請不全，現在只剩裁罰問題，希望市府的新工處、交通局、依法辦理。