「亞洲有氧天王」潘若迪首度跨足即食餐飲領域，磨了8個月、研發過程丟棄30多次成品，終於在電商平台推出輕卡健康餐飲品牌「迪卡老師」，他開心透露自創餐飲品牌源由：「這麼多年，不少人總問我除了運動之外，要怎麼吃才能維持健康、維持體態，回答久了，乾脆自己做給大家吃。」品牌上市推出杏鮑菇做成的纖食麵、龍虎石斑魚即食棒，以及膠原蛋白果凍。

潘若迪說吃出健康，觀念其實很簡單，他隨口順口溜：「少一點油膩，多一點免疫；能吃就是福，別怕不舒服；選對好食物，健康有保固。」道出他想推廣的健康觀念。「迪卡老師」找來30年經驗的大廚調配味道，潘若迪認為再好的食物，第一口最重要，不想讓產品因為主打健康輕卡，而給人有不好吃的感覺，每道產品都必須通過他的老饕魂才能過關，「光是成品，只是有一點味道不平衡，就被我丟掉30多次」，他說自己挑惕的程度，甚至細微到12片與15片的香料，也都要斤斤計較。

他這次推出即食產品，主打杏鮑菇、龍虎石斑魚，以及膠原蛋白三大產品，他解釋龍虎石斑的蛋白質營養極高，和膠原蛋白都是人體不可缺少的營養，而杏鮑菇的膳食纖維非常多，沒脂肪又有飽足感，是非常好的食物。他特地設計將杏鮑菇切成條狀入菜，做出麵條的口感，為求好心切，在量產階段，他還專程到廚房幫忙打下手，協助將杏鮑菇手工切條、切絲，他苦笑：「本以為自己有在下廚，備料切菜輕而易舉，沒想到實在太累了，還是專心跳舞就好。」

除了控管健康成分與製程，他還參與前期選材的過程，特地挑選小農鮮採蔬菜、無抗生素肉品，以及未浸泡膨發的新鮮海鮮，嚴肅態度有別於螢光幕前詼諧形象，他說40年的有氧舞蹈教學經驗讓他明白，健康不再是第一而是唯一，也因此經過40年推廣運動後，他想進而從飲食推廣健康的重要，他說：「現在不養生，以後養醫生。」