全台無人機玩家越來越多，國民黨台北市議員徐弘庭6日指出，當前台北市政府利用畫設禁航區和申請制作為管理手段，但近2年無人機違規升空案達93件，最後僅開罰7件，暴露執法困難和申請制毫無作用的現況，他炮轟市府管理太消極，應利用圖資管理和電子圍籬，從源頭加強管理。對此，台北市長柯文哲允諾將回去處理。

徐弘庭昨於北市議會質詢指出，2017年世大運時，柯市府自稱維安良好，他便嘗試從議會5樓操作無人機，試圖飛往市長辦公室空拍，沒想到竟然成功了，可見北市公家機關在無人機管理上有極大疏失，當時警察局承諾會嚴加處理，強調未來公署將設有電子圍籬保護及在圖資系統上設為禁航區。

徐弘庭表示，幾年過去，警察局僅大量採購無人機干擾槍，透過遮蔽訊號迫使無人機返航，數量還是全台最多，但此做法只能機動管理，治標不治本，必須利用立法等相關手段進行管理，無奈台北市目前尚未制定無人機相關自治條例，僅按中央規定畫設限航區，但包括北市府在內的公署，卻都沒有相關保護。

交通局副局長陳榮明指出表示，當前台北市政府大樓周邊並不在市府公告的13個管制限航區內，但民眾操作前還是要先行申請。

他進一步指出，據台北市警察局統計，自2020年至2022年9月4日止，有關無人機的違規報案就有93件，最後僅裁罰7件，兩者數字落差極大，顯見申請制毫無作用，過去還曾發生民眾於松山機場操作無人機，最後掉下來砸到民眾，甚至有玩家欲拿空拍機拍攝國外訪賓，然涉及國家安全的情況中央會有專人處理，平時人民安全誰來顧？

他質疑，既然現階段北市在無人機執法上出現困難，因此落實圖資管理和電子圍籬保護重點區域，才是管理上的重中之重，但北市府都沒在做，雖然柯文哲任期只剩3個月，該做的還是要研擬，才能保障人民安全。對此，柯文哲也隨即點頭回覆，允諾將議員的建議帶回市府討論。