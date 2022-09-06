市長游振雄表示，停車格上設有地磁，將市區路邊、路外收費停車場資訊透過網路連線智慧化管理，讓民眾即時了解停車資訊。（吳建輝攝）

彰化縣員林市公所推動智慧停車引導系統，未來民眾可以利用數位顯示看板查看即時車位，就不用繞路找車位，市長游振雄表示，停車格上設有地磁，將市區路邊、路外收費停車場資訊透過網路連線智慧化管理，讓民眾即時了解停車資訊。

員林市路邊停車邁向新的里程碑，將領先全彰化首個啟用路邊停車地磁導引服務鄉鎮是，目前以員林基督教醫院周邊街廓60格路邊停車格佈設地磁作為示範區，將可大幅減少車輛繞行造成的時間花費與排碳污染等。

游振雄指出，近年員林路邊停車收費管理成效卓越，過去長期被佔用的車位都因為收費制度，大幅提升週轉率，目前市區將示範車格智慧化管理，提供民眾更便捷的提車服務，未來民眾在員基周邊想要停車，可以在雙平路與靜修路口所設置的智慧看版，找到附近空出的車位，並指引駕駛人鄰近空車位的路段。

游振雄說，目前員林路邊提車收費是由台灣國際開發事業有限公司，目前所採用的是最新的「地磁車位偵測器」，能透過無線資料傳輸，將停車數據回傳到雲端，並配合數位智慧版顯示，提供駕駛人周邊的剩餘車位。

游市長也說目前智慧車格資訊會先運用在示範區，未來將會是營運量能，來設置雲端控制中心，將各項智慧車格數去進行大數據分析與資料的應用，希望能讓全部的員林市民，或是到訪員林的旅客，都能享受便利的停車服務。