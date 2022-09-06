適逢中秋佳節，社團法人新北市善悅關懷協會於今(6)日假新北市板橋區永安公園活動中心舉辦「2022悠遊街頭，樂享中秋」活動，現場也提供義剪服務，替參加的街友理髮。(黃敬文攝)

新北市社會局副局長吳淑芳表示，非常感謝善悅關懷協會、仕招基金會、法扶基金會以及衛生福利部台北醫院等相關單位，幫街友辦理關懷中秋的活動。(黃敬文攝)

適逢中秋佳節，仕招社會福利慈善事業基金會6日前往新北市板橋區永安公園關懷街友，並贈送每人500關懷金，這次除了來參加的街友外，還擴及3家中途之家的住民也都可以領到，現場也提供義診、義剪、職業媒合，盼助街友歡渡中秋。

仕招基金會的課長周哲仁表示，因為受到疫情影響，能夠挹注給街友的資源更加窘迫，但中秋是團圓的日子，希望每個街友朋友都能歡欣鼓舞，所以今年特別加碼，包括在街上和已經安置的街友，一律發放每人500元關懷金，多達近500餘位街友受惠。

另外，新北市善悅關懷協會也攜手街友外展服務中心，在活動現場提供義診、義剪、職業媒合等服務；新北市善悅關懷協會觀照園主任黃梅英指出，之前由於疫情的緣故，中秋活動已許久沒有辦理，今年剛好疫情舒緩，所以我們集結所有資源，今天再次舉行中秋活動，來到現場參加的街友，都可以領到包含內衣褲、泡麵等生活用品的物資。

新北市社會局副局長吳淑芳表示，非常感謝善悅關懷協會、仕招基金會、法扶基金會以及衛生福利部台北醫院等相關單位，幫街友辦理關懷中秋的活動，讓長輩除了可以理髮、做健檢、法律諮詢外，還有可領到豐厚的中秋佳節禮品以及紅包，讓他們能夠平安健康度過這個中秋佳節。