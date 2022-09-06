直球開嗆了！新竹市前市長林智堅原擬參選桃園市長，後因論文抄襲被台大撤銷碩士學位而退選。民進黨立法院黨團總召柯建銘昨(5日)在臉書發文，力挺黨籍新竹市長候選人沈慧虹，還說「選舉是一種價值的選擇」，強調「八年執政政績，不容抹黑、汙衊」。對此，參選桃園市長的民進黨前立委鄭寶清不忍了，在臉書批評柯「指鹿為馬、毫無羞恥感」，讓他感到非常驚恐。

柯建銘昨(5日)在臉書發文提到：「這是一種價值的選擇」、「讓專業的沈慧虹再創新竹光榮」、「八年執政政績，不容抹黑、汙衊」、「當然要選擇最優秀、最有城市治理能力、最能延續、接軌、再創城市偉大的候選人」、「未來中央與地方大合作、大建設，只有沈慧虹能接續」、

鄭寶清今(6日)在臉書發文痛批：「柯建銘『指鹿為馬』顛倒是非價值，抄襲市長『無恥至極』竟成五星光榮？！柯建銘大總召臉書發文『這是一種價值選擇』，高唱新竹市是光榮、幸福的城市，抄襲市長林智堅是五星級市長。這種顛倒是飛道德價值的『自吹自擂』政治自嗨操作，毫無羞愧心、羞恥感的新竹隊抄襲大醜聞，竟然成為五星光榮的『價值選擇』，真的讓我感到非常驚恐！」

他強調，「台大、中華大學『認證』的論文抄襲，林智堅還不認錯、道歉，民進黨還在『亂槍打鳥』到處點火抹黑政敵、對手，柯建銘大總召更還大言不慚『無恥至極』的指鹿為馬價值選擇，如何教育我們的下一代？如何讓我們放心這樣的『暗黑集團』繼續在亂搞執政呢？寶清的參選，就是在代表『憤怒人民們』看不下去的在地聲音與力量！」

網友表示：「沒有能力的光頭選個十多年全敗還可以組閣，有能力的寶清前輩連一次機會都不給，真的很扯...」、「民進黨墮落得不可思議！」、「民進黨的良心在哪裡？」、「寶清兄您很勇敢，勇於披露執政黨的暗黑面，謝謝您，加油！」、「支持把事實說出來的寶清！」