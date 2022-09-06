新北市文化基金會推動「聊藝療-新北全齡藝術樂活計畫」，搭建「聊藝療」平台，串連新北市政府文化局、社會局、衛生局，提供高齡、失智照服機構3大藝文服務。（新北市文化局提供）

為了鼓勵高齡、失智長者參與藝文活動，提高復能動力。新北市文化基金會推動「聊藝療-新北全齡藝術樂活計畫」，搭建「聊藝療」平台，串連新北市政府文化局、社會局、衛生局，提供高齡、失智照服機構「打開博物館補助計畫」、「藝術出走申請計畫」、「藝術開箱申請計畫」3大藝文服務，導入職能治療師、物理治療師等專業工作者，希望讓新北市高齡或失智症的長者有機會踏出醫療機構，就近參與藝文活動，並紓緩照顧者壓力。

新北市文化基金會董事長林祐賢說，新北市人口全台最多，市府長期重視族群多元，文化平權與文化近用，為了讓每個市民都可以平等享受藝文資源，文化基金會向多個單位徵募，推動「聊藝療」計畫，希望讓高齡、失智症長者也能貼近藝文。

文化局指出，「打開博物館」和「藝術出走」將帶領長照或高齡機構前往新北市立鶯歌陶瓷博物館、新北市立淡水古蹟博物館、新北市立黃金博物館、新北市立十三行博物館、新北市坪林茶業博物館、林本源園邸，透過博物館特殊設計課程、新北藝文場館的縮小與模組化教具，增進長者互動；「樂齡閱讀箱」則結合新北市圖書館豐富館藏，行動圖書館將進入機構，藉由閱讀降低高齡族群失智風險。

文化基金會執行長龔雅雯表示，9月是國際失智症月，除了推出聊藝療計畫，文化局也將結合轄下各圖書館、藝文場館提供各項藝文友善、平權等近用服務，計畫初期以高齡、失智症族群為服務目標，提供相關機構免費申請使用，後續將擴及更多族群。

龔雅雯說，文化基金會也將辦理「藝術育療培力」工作坊，邀請博物館與高齡、失智照服機構人員參與課程，讓長者照服融入藝術元素，詳情可至新北市文化基金會臉書(https://www.facebook.com/NTCculturefoundation/)查詢。

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