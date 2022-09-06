港股開高震盪，尾盤收窄跌勢。美股周一休市，投資人也靜觀歐洲央行(ECB)本周四的政策會議，以及俄羅斯斷氣的影響。

周二香港恆生指數收在小跌22.97點或0.12%，為19202.73點，為連續第四個交易日下跌。國企股(H股)收跌21.73點或0.33%，為6555.80點。

騰訊跌1.5%，報314.2港元，為交投最高的個股。

零售股跌1.1%，為跌幅最多的板塊。海底撈跌3.5%，報17.1港元，為表現最差藍籌股。

中國人行宣布，降低外匯儲備準備率，以支撐人民幣。

內房股和物業管理股上漲。碧桂園升9.3%，碧桂園服務升9.7%，龍光集團升10%，世茂服務生15.9%。

在連重摔兩天後，汽車股回升2.2%。

新東方在線在暴跌16%之後，周二反彈31%，報37.6港元。京東物流宣布與東方甄選合作，打造一體化供應鏈解決方案，以及覆蓋全中國的物流配送網絡。