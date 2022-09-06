南亞科(2408)2022年8月份自結合併營收為新台幣34.19億元，月減22.23%、年減58.35%，繼上個月摔31個月低點後，再跌至42個月以來單月新低，並連6個月下滑。累計合併營收為新台幣457.93億元，年減少18.99%。主要是消費終端市場持續庫存調整，需求不振下，DRAM價量下滑力道擴大。

三大法人周二操作上，外資賣超362張，相較前兩日千張力道收斂，投信連日買超，單日買超千張以上，為一個月以來買超最大量，自營商也轉買超。法人低檔敲進，南亞科周二盤中平盤上下震盪，50元關卡有守，終場收漲0.2%報51.2元。

今年第三季DRAM市場受到高通膨、俄烏戰爭、大陸疫情封控、物流及消費者購買力等不確定因素影響，需求減弱，使短期市況修正。不過DRAM是智慧化的關鍵零組件，5G、AI、雲端及網通等應用長期仍然看好。以各應用來看，數據中心終端需求成長動能仍為各主要市場之冠；惟通膨及整體經濟情勢趨緩，伺服器市場也受到影響。採用DDR5新CPU平台遞延，且DDR5價格仍高，使搭載率受到影響，DDR4仍為2022年主流。智慧型手機方面，每台裝置的DRAM搭載量增加，但手機出貨量因高通膨轉為年負成長，今年下半年傳統旺季需求不如預期。NB/PC在商務機種需求穩健，消費型機種需求減緩，全年NB出貨量年比向下。

大陸封控嚴重影響供應鏈和物流。消費型電子終端產品則在網通因Wi-Fi6/6E需求持續穩健。車用缺料緩解，需求恢復成長。不過大陸封控減緩當地需求，下半年持續觀察封控影響。目前僅伺服器及雲端資料中心需求不錯，若通膨持續將不排除景氣修正延長到今年第四季。

DRAM市場受到高通膨、區域政治、大陸疫情封控、物流及消費者購買力等不確定因素影響，需求減弱，使短期市況修正。不過南亞科表示，DRAM是智慧化的關鍵零組件，5G、AI、雲端及網通等應用長期仍然看好。目前來看，DRAM市場會持續修正。法人預估，南亞科2022年和2023年EPS分別為6.59元和4.58元，由於現在DRAM報價持續下跌中，因此法人投資建議為中立。