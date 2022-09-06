群聯(8299)8月營收為44.23億元，年減22%，前8月營收達431.57億元，年成長8%，為歷史同期新高。群聯指出，與去年同期比較，8月份SATA與PCIe SSD模組總出貨量成長將近8%，工規控制晶片總出貨量成長超過3%；此外，年度累計至8月份的PCIe SSD控制晶片總出貨量年增長率超過24%，記憶體總位元數出貨量也成長將近3%，雙雙均刷新歷史同期新高。

群聯電子執行長潘健成說，目前市場需求趨緩(Market under Demand)導致整個產業鏈面臨庫存水位的調整已是事實；即便群聯早已布局轉型客製化多元儲存市場(例如 伺服器、車用、工控、電競、Embedded ODM等)，致力降低市場波動影響，但由於過去2年的半導體產業超級榮景，消費者與企業的儲存需求已被大量滿足，再加上通膨、戰爭、疫情風控等因素，因此目前的需求放緩狀況似乎也有跡可循。

據近期市調機構報告，第三季NAND Flash Wafer合約價跌幅擴大至30~35%，如果市調機構的預估是正確的，那所有NAND原廠都將可能面臨虧損的狀況，換言之NAND原廠的成本與獲利都將面臨嚴重壓力。而依據歷史經驗，NAND原廠也將在虧損的壓力下，可能開始啟動減產規劃的動作，以維持供需的平衡。

潘健成接著強調，目前景氣趨緩正是考驗企業營運能力的最佳時刻，如同巴菲特(Warren Buffett)所言海水退潮就知道誰沒穿褲子游泳。而群聯歷經各種NAND產業供需失衡的艱難挑戰，包括2008年金融海嘯、2015年底至2016年期間的NAND價格崩盤、2020年初COVID-19疫情爆發等，不僅一次次地度過難關，更在每一波需求回穩後有顯著的營運成長，均證明了群聯扎實的研發投資、多元化的產品線、生意模式、與穩健財務體質。展望未來，群聯將本持著過去的經驗，持續深蹲擴大研發投資，布局前瞻控制晶片技術，加強產品線的應用，掌握下一波景氣回溫的成長機會。