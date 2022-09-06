國民黨新竹市長參選人林耕仁遭民進黨指控陽明交大碩士論文涉嫌抄襲，對此，民進黨立法院黨團總召柯建銘今（6日）表示，陽明交大的學倫會將由國立交通大學學術倫理與研究誠信辦公室主任周倩主持，周教授應比照台大、中華，在一個月內完成案件調查公佈結果的效率，儘速啟動學倫調查。

柯建銘今（6日）透過臉書表示，陽明交大應儘速啟動學倫調查，林耕仁不要閃躲應趕快出來面對。各候選人都完成登記作業，提交的資料將印在選舉公報上，派發到每一位市民的家中。作為政治人物，對這份資料都會謹慎再三，斟酌政見上的每一個文字，不斷確認提交資料的正確性，便是希望以至誠之心面對選民。

他說，這些資料中也包含學歷證明，即使選舉是選賢與能，是選能力、不是選學歷。但不實的資料，確有欺瞞選民之嫌。林耕仁登記參選新竹市長參選人時，口口聲聲拿著學歷證明說「我不是抄的啦！」不料沒過幾天，就被爆出論文抄襲事件。

柯建銘表示，抄襲事件因選舉而起，也應該在選舉前結束。不論是還候選人一個公道，又或是向市民清楚交代，都至關重要。選舉以來，林耕仁高舉學術倫理的大旗，不斷對外放話，一下說讓新竹人蒙羞，一下要求與抄襲事件毫無關係的沈慧虹道歉「知所進退」。

他說，國民黨更是見獵心喜、張牙舞爪的指控林智堅市長。但面對同黨候選人出現情節嚴重的抄襲行為，卻視若無睹，不敢面對、逃避向選民說明的責任，這才是真的讓新竹人「蒙羞」。

柯建銘表示，林耕仁自己曾經說過，誠信是公職人物最基本的要求。對自己說過的話、做過的事負責，才是誠信的作為。過去落井下石的言論，如今都成了「迴力鏢」全都回擊到自己身上。林耕仁不僅要向市民說清楚、講明白，更應該以同樣的標準審視自己以及過去的發言。不要逃避，更不要雙標。