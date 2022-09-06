《新．超人力霸王》在日本寫下44億日圓票房佳績。（野獸國提供）

日本年度娛樂話題鉅作主題曲找來31歲日本歌壇天王米津玄師量身打造，MV目前在YouTube已突破3500萬觀看人次，他從小就喜歡超人力霸王，同時也是該片的百億級編導組合庵野秀明與樋口真嗣的死忠粉絲，除了《福音戰士》系列，光是2016年的《正宗哥吉拉》就不知道進電影院看了多少次，2人的作品在其音樂創作過程中佔有相當程度的影響。

米津玄師當時知道《新．超人力霸王》要拍攝的消息時，內心還期待想「究竟會是怎麼樣的電影呢」，也因此在接到主題曲邀約的瞬間，他驚訝問工作人員：「是不是搞錯什麼了？！」因為身為粉絲的他沒想到竟然有機會能和這部作品以及從小看到大的百億級編導「連結」，在感到光榮之餘，更笑說是邊回憶少年時代邊製作這首歌曲，單曲封面也由他親自繪製。

被問到導演樋口真嗣與負責企劃、劇本的庵野秀明，對主題曲有沒有什麼具體的要求，米津玄師表示2人僅跟他說「就把你自己對這部作品的想法創作出來即可」，在看過劇本、知道故事後，寫出這首膾炙人口的〈M八七〉。米津玄師也透露〈M八七〉本來其實是叫「M78」，但庵野秀明建議：「『M78』有很多個，不如改取『M八七』怎麼樣？」據悉，因初代超人力霸王最原始的設定就是來自M87星雲，後來有許多因素才改成M78星雲，於是米津玄師接受了這個提議，量身打造〈M八七〉這首主題曲。

《新．超人力霸王》將於下周五（16日）中文配音、日文原音在台上映，米津玄師所演唱的主題曲〈M八七〉也已在各大音樂平台上架中。發行商野獸國也砸重金，從下周二（13日）起在新光三越信義店A11前，高達4米的巨型超人力霸王將降臨並守護信義區，同時開設期間限定快閃店，搶先開賣《新．超人力霸王》電影版白、黑兩款特製T恤，以及該店獨售、附贈電影全開海報以及兵籍牌的限定套票，數量有限、售完為止。

也正式公佈《新．超人力霸王》在台上映的「電影來場禮」，第一週是以雷射光雕所製成、男主角「神永新二」所配戴的兵籍牌（身份識別牌），第二週則有《新．超人力霸王》的造型明信片以及片中對抗怪獸侵襲的「禍特對（禍威獸特設對策室）」臂章貼紙，收集完成、全部穿戴上身就有如與超人力霸王並肩作戰。詳情請參照超人力霸王官方臉書專頁，以及各地上映影城洽詢。