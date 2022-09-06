澳洲核潛艦打造案充滿了不確定性

或許這對澳洲建造核潛艦又是一大打擊，美國海軍官員說，雖然根據澳英美（AUKUS）軍事安全合作夥伴協議，要為坎培拉造核動力潛艦，但美方船廠遭遇瓶頸，工作量負擔過重。

據《歐亞時報》（The EurAsian Times）6日報導，由於如通用動力電船公司（GDEB）等造船廠工作量太大，美國已設定目標，要把打造哥倫比亞級（Columbia-class）彈道飛彈核潛艦的時間縮短。

一般預料，美國協助澳洲打造的，可能是維吉尼亞級（Virginia-class ）般的核攻擊潛艦。

不過，戰略潛艦項目執行官帕帕諾（Scott W. Pappano）少將在美國空軍協會（AFA）智庫「密契爾航太研究所」（The Mitchell Institute for Aerospace Studies）的核威懾與飛彈防禦論壇（Nuclear Deterrence and Missile Defense Forum）中說，美國船廠打造潛艦的負擔已經過重。

US RADM on AUKUS: "If we were going to add additional submarine construction to our industrial base, that would be detrimental to us right now, without significant investment to provide additional capacity... I think that exists for both the US and the UK" https://t.co/y3ljCWMqge — Andrew Greene (@AndrewBGreene) August 31, 2022

美國海軍戰略潛艦項目執行官帕帕諾（Scott W. Pappano）少將說，船廠打造潛艦的負荷已過重。

回顧去年9月15日，當時的澳洲總理莫里森（Scott Morrison）宣布，和英美達成了AUKUS協議，至少會採購8艘核潛艦。

而協議目的在於對抗中方在印度洋與日俱增的海上軍力，以及在東海和南海日益強硬的行動，但這也導致澳洲取消了原本向法國海軍集團（Naval Group）採購傳統柴電潛艦的協議。而這意外的宣布隨即引發法、澳和美、法間嚴重的外交齟齬，法國外長勒德里安（Jean-Yves Le Drian）甚至說，澳洲在法國背上「捅了一刀」。

然而，這項協議最大的缺點並不在於政治反響，而在於財政，作業和技術挑戰。帕帕諾說，如果美方要額外加入澳洲的潛艦打造，目前會很不利。而他認為，無論對美國或英國都是如此。

對美國海軍來說，哥倫比亞級潛艦將取代老舊的俄亥俄級（Ohio-class）核潛艦，預定2027年要交付第一艘，是美方打造的最高優先項目。而哥倫比亞級潛艦長580英尺（近177公尺）、寬為43英尺（約13米），比俄亥俄級核潛艇寬了1英尺（約0.3米），更比維吉尼亞級核動力攻擊潛艦則寬了9英尺（約2.7米），而排水量將達20,815噸。