112學年高中英語聽力測驗舉，第一次考試在今年10月22日實施、第二次考試在今年12月10日實施。大考中心今天表示，第一次考試報名日期自9月7日起至9月14日截止，逾期不予受理。特別的是，112學年英聽考試考試時間調整為50分鐘，比以往的45分鐘多5分鐘。

大考中心表示，高級中等學校之三年級在學學生，應一律經由就讀學校辦理集體報名；其他具備報考資格者，可委託經政府立案且已獲得本會發給集體報名單位代碼之補習班報名，亦可以個別網路報名。

112學年高中英語聽力測驗第一次考試，全面提供試場冷氣服務（溫度設定於攝氏26~28度為原則），考生如因身心因素須於無冷氣試場應試者，報名時必須加註特殊情況，俾便事先安排相關試務，報名日期截止後，不得以任何理由變更試場。

高中英語聽力測驗成績可作為大學「繁星推薦」、「申請入學」及「分發入學」之招生檢定項目。高中英語聽力測驗成績使用有效期限3年。

大考中心表示，112學年高中英語聽力測驗預備時間改為10分鐘（原為15分鐘），考試時間改為50分鐘（原為45分鐘），合計時間仍維持 60分鐘。

因應新冠肺炎防疫需求，大考中心各項防疫措施，最遲將於考前周公告於大考中心網站「最新訊息」及「高中英語聽力測驗專區」，請考生特別留意。