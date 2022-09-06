具話題性的「一公尺派對巨飽盒」預計中秋連假後就將正式完售。（必勝客提供）

必勝客人氣甜點「冰藏巧克力起司塔」推出6入禮盒，加點價只要309元。（必勝客提供）

中秋團聚時刻來臨，必勝客不只推應景的「月見起司炭燒嫩牛比薩」，熱門甜品「冰藏巧克力起司塔」也有限時優惠。這次中秋連假適逢必勝客週年慶期間，凡使用PK APP單筆消費滿700元，就贈送700元商品兌換券及小份薯金幣。

今年中秋必勝客以「月見起司炭燒嫩牛比薩」引爆話題，有炭烤後肉香四溢的5盎司厚切牛排、香濃切達起司與日式白玉麻糬結合成的「月見切達白玉」，再搭綿密蛋沙拉，更推超豐盛「中秋月見比薩套餐」，包含「月見起司炭燒嫩牛比薩」與另款經典口味比薩、HOT烤雞拼盤、1.25L飲料，限時優惠價1279元。PK雙饗卡APP會員訂購套餐免費獲得「冰藏起司塔」。

近期在社群掀起話題的「一公尺派對巨飽盒」，熱銷速度更勝上一次推出時的紀錄，預計中秋連假後就將正式完售，裡頭包含3個方形大比薩、2份紙包筆管麵或飯、五樣熱烤副食：BBQ烤雞(8翅8腿)、薯金幣40個、德國芝心腸8個、麻糬QQ球(巧克力)8個、黃金和風鱈魚塊8個，高CP價只要1998元。

必勝客熱門甜點「冰藏巧克力起司塔」也推出6入裝精美禮盒，優惠價329元（加點價309元），冰涼口感搭上濃郁的起司與巧克力香氣，作為中秋伴手禮或聚會甜點都非常稱職，另搭上週年慶，凡使用PK APP單筆消費滿700元，就贈送700元商品兌換券及小份薯金幣，商品兌換券包含「麻糬QQ球」、「BBQ烤雞」、「肉食派對拼盤」等單品，11月14日前皆可兌換，兌換券也可以從APP上輕鬆轉贈給好友，活動持續到10月31日。