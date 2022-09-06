藝人楊丞琳近日在大陸節目《還有詩和遠方》上提到吃海鮮奢侈，一句話在台網拋下震撼彈，引發正反兩派網友互相舌戰。影評人、作家「左撇子」分析，有人認為楊丞琳的談話被去脈絡化，但單純就是楊丞琳的邏輯錯的太離譜，才會鬧出爭議。

楊丞琳近日在陸綜節目上享用豆腐魚，被問到台灣人怎麼會沒吃過豆腐魚時，她提到「其實我在台灣沒吃過什麼海鮮，早年家裡的經濟壓力也挺大的，其實吃海鮮是奢侈的在那」，沒想到因此在台灣掀起網路論戰。

對此，左撇子在臉書粉專「左撇子的博物館」指出，目前有一派護航楊丞琳的網友，論點是楊丞琳的談話被去脈絡化，前一句雖說沒吃過什麼海鮮，但後面補充是因為早年家境不好，但是「這問題就大了」。

左撇子認為，楊丞琳的前後兩句話是兩回事，「沒有『正確的』前因後果」，前一句重點在地點、沒有時間觀念，後一句重點在時間；楊丞琳前一句破題的意思是，所有時間下，在台灣都沒什麼吃海鮮，後來補充一個「短暫時間的原因」，除了塑造悲情人設外，是無法解釋前面那句的。