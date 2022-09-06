據《北京日報》報導，9月6日，中國氣象局召開例行新聞發佈會。中國氣象局介紹，針對前段時間四川盆地及長江中下游流域出現的持續高溫、乾旱，中國氣象局人工影響天氣中心聯合各地氣象部門，在全大陸範圍內統籌調度多方資源馳援高溫旱區開展人工增雨作業。今年首次在南方汛期開展大範圍人工增雨作業。據統計，針對南方高溫旱區，人工增雨作業影響面積達145萬平方公里。

中國氣象局人工影響天氣中心於2021年12月21日正式成立。中國氣象局人工影響天氣中心副主任趙志強表示，中國氣象局組織各地積極開展人工增雨作業，於8月17日、23日、25日和26日，從東北、西北等地調派4架國家高性能增雨飛機赴湖北襄陽、重慶、河南南陽、陝西安康等旱區支援增雨作業。選派多名技術骨幹赴外場保障作業飛機，確保飛行安全。此外，還聯合相關廠商，首次調用兩架大型無人機在四川、重慶實施增雨抗旱和撲火作業，有效彌補有人飛機作業的空白。

同時，中國氣象局積極利用風雲系列氣象衛星、天氣雷達、高性能增雨飛機和無人機、數值預報模式等先進技術手段，充分發揮科研項目和現代化建設成效，各級氣象部門密切協同，科學研判作業條件、精准設計作業方案、安全實施增雨作業、客觀評價作業效果。

針對南水北調工程中線樞紐丹江口水庫水位下降至警戒線的嚴重旱情，8月27日，中國氣象局組織部署在南陽、襄陽、安康的3架國家人影飛機在丹江口水庫匯水區開展大範圍跨區域空地聯合增雨作業，人工增雨作業增加了水庫庫容，在緩解旱情和能源保供等方面都發揮了積極有效的作用。

8月25日以來，持續高溫造成重慶、四川多地出現森林火災，中國氣象局緊急派出馳援重慶的高性能增雨飛機聯合部署在四川自貢的無人機針對火區、旱區開展人工增雨作業，作業後受災區域出現降雨。可以說，人工增雨為川渝地區的防撲火工作提供了有力保障。

趙志強表示，今年人工影響天氣工作取得了一定的成效。其中實現了三個首次，即首次在南方汛期開展大範圍人工增雨作業，無論是作業條件的研判、作業時機的把握以及作業安全的保障，都面臨前所未有的挑戰；首次調用多架飛機為南水北調蓄水工程開展增雨作業，截至8月31日，圍繞丹江口水庫匯水區共實施人工增雨作業16架次，累積飛行45小時；首次同時組織兩架大型無人機開展抗旱滅火人工增雨作業，新技術和新裝備的應用一定程度上填補了有人機作業空白。

值得一提的是，大範圍人工增雨作業有效緩解了高溫旱情，在農業生產、能源保供、森林防火、人體健康、水資源安全等方面發揮了積極作用。據統計，8月1日至31日，針對大陸南方高溫旱區，共實施飛機人工增雨作業75架次，累積飛行211小時。

此外，大陸各地積極開展地面增雨作業，初步估算，人工增雨作業影響面積達145萬平方公里。大規模人工增雨作業，對緩解高溫旱情、增加水庫蓄水量，確保秋糧穩產豐收等提供了堅實的氣象保障。