通訊軟體LINE「全部標註@All」功能已經先後在電腦和手機雙平台上線，無需個別標註即可傳達訊息，方便用戶之餘，公司主管還能藉此向所有員工布達工作事項。但若不想收到標註通知，也可以透過幾個步驟關閉提醒，且還能設定關鍵字提醒，以免漏掉重要訊息。

「@All」已經在電腦版Windows、Mac，以及手機Android和IOS系統雙平台全面上線，電腦版需要更新至7.11（含）以上版本，手機則需更新到LINE 12.14(含)以上版本。此外，如果尚未更新的用戶在群組被「@All」，仍然能收到訊息通知。

由於不少用戶會關閉多人群組提醒通知，「@All」主要是布達重要、緊急的事情，以提醒群組所有用戶。而該功能相關的提醒為預設開啟，不過仍能夠在設定開啟或關閉，以下為手機版、電腦版訊息提醒設定路徑。

IOS路徑：LINE主頁設定(齒輪圖示) > 提醒 > 新訊息 > 標註提醒。

Android路徑：LINE主頁設定(齒輪圖示) > 提醒 > 標註提醒。

LINE電腦版路徑：左下角「...」> 設定 > 提醒 > 有人標註我時提醒。

LINE全部標註功能能夠在設定中開啟或關閉。（圖／翻攝LINE官網）

值得一提的是，一旦關閉提醒，用戶便不會收到任何群組相關通知，但或多或少也會擔心漏掉重要事情，這時候就能從電腦版路徑：設定＞聊天＞關鍵字提醒來設定，如此一來，雖然仍不會收到通知，但開啟LINE後就能看到反藍訊息。