雲林縣消防局前年起聘用5名擁有2年以上急診室或加護病房歷練的專業護理師加入緊急救護團隊，透過她們堅定、溫柔、不疾不徐的聲音，指導電話另端慌張的家屬為病患做CPR（心肺復甦術），其中蕭美娟去年指導救活20人，是全台六都以外縣市的第一名，今 （6日）獲消防署頒獎表揚為「生命捕手」。

63年次的蕭美娟師從事護理工作達26年，曾任職北港媽祖醫院、虎尾若瑟醫院急診室，2020年加入雲林縣消防局緊急救護團隊，與另4名護理師展開三班制的DA-CPR（線上指導心肺復甦術）救命職涯。

當民眾打119求救，派遣員辨識患者心臟停止時，蕭美娟等5名護理師便立即接手指導CPR：開啟手機擴音、讓病患平躺地面胸口朝上、施救者跪在患者旁邊雙手交疊，手掌放在患者的胸口正中央，手臂伸直用體重的全力向下壓，每秒2下，「請一邊按壓，一邊跟著我大聲數出來！」

2020年11月至2022年7月，這5名護理師執行線上指導心肺復甦術1337件，急救成功239人，完全康復出院者20人。光是蕭美娟去年（2021年）一整年成功透過電話指導讓20名家屬為患者做CPR，成功恢復心跳！有些患者一出院第一件事是到消防局感謝她救命之恩。

去年古坑鄉華山有1名60多歲退休警察昏倒，幸好有2名見義勇為的護理師背景的遊客出手相救，蕭美娟線上指導使用AED（俗稱傻瓜電擊器），該名警察送醫急救後完全康復。

蕭美娟6日榮獲消防署110年消防績優救護人員「生命捕手」全國乙組第一名表揚，她把榮耀歸功於團隊，她謙稱相信夥伴以及專業是更重要的，能成為救命團隊的一員是她畢生的榮耀。