行政院主計總處今（6）日公布最新消費者物價指數（CPI），8月CPI年增率（通膨率）從7月的3.36％，降到2.66％。主計總處說，主因為水果、成衣價格下跌，加以政府實施國旅補助，旅館住宿費及遊樂場入場費下跌所致，惟蔬菜、蛋類及外食費上漲，抵銷部分跌幅。

主計總處表示，七大類中變動影響較大者，包含衣著類跌1.48％，主因服飾降價促銷，成衣價格下跌1.88％所致；食物類跌0.28％，主因水果價格下跌7.08％所致，惟蔬菜、蛋類及外食費上漲，抵銷部分跌幅；教養娛樂類跌0.21％，主因政府實施國旅補助，致遊樂場入場費及旅館住宿費分別下跌4.74％及3.66％；以及雜項類漲0.41％，主因美容及衛生用品，以及個人照顧服務費用上漲所致。

主計總處資料顯示，8月CPI，較7月跌0.09％，經調整季節變動因素

後跌0.15％；較去年同月漲2.66％，1到8月平均，較去年同期漲3.10％；8月份生產者物價總指數（PPI），較7月跌1.19％，較去年同月漲8.72％，1到8月平均，較去年同期漲11.86％。至於8月份躉售物價總指數（WPI），較7月跌0.96％，經調整季節變動因素後跌1.15％；較去年同月漲11.54％，1到8月平均，較去年同期漲13.88％。