位於台北市東區、立足市場逾20年的「台北神旺大飯店」，即將在今年9月15日結束營業，為感謝消費者長期支持並期待有緣再聚，因此在最後一週的營業日，神旺飯店在館內安排一系列的熄燈倒數活動，與民眾共同回味與神旺相遇的的美好記憶。

神旺大飯店自2002年由旺旺集團承接亞太飯店更名迄今，作為神旺酒店集團的第一家酒店，具有其指標意義；以一句「歡迎回來！」感動無數旅人。歷年來接待來自世界各地的政商名流、時尚巨星等，長年平均住房率皆維持在9成以上，更曾連年創下全台飯店住房率前三名的絕佳紀錄；且館內美食薈萃，包含坐擁百大食尚餐廳頭銜的「潮品集」、純正法國血統的「伯品廊」，乃至以創意懷石料理著稱的「澄江」，與溫暖飄香、人潮絡繹不絕的「普諾麵包坊」，都是熱門的饕客駐足的熱門嘗鮮點，回首過往點滴歷歷在目，神旺團隊感謝所有貴賓的愛護與照顧。

隨著都市危老改建計畫的啟動，神旺大飯店也將畫下句點，旺旺吉祥物「旺仔」將自9月８日起，在館內各餐廳不定時出現，提供大小朋友們與旺仔娃娃合影留念。位於１樓的普諾麵包坊在9月12日起為期4天，只要加入「普諾LINE好友」就能獲得好友優惠85折券只要在9月15日預約「潮品集」晚餐時段的民眾，餐廳將會招牌港點「臘味蘿蔔糕」(市價138元)，每桌乙份。預約「澄江日本料理」晚餐，則招待「牛蒡蝦手卷」，每人乙份。同時，館內各單位也準備「限量紀念小禮物」，送給當日退房與最後一個餐期的用餐貴賓(以房或桌為單位計之)，數量有限，送完為止，晚餐時段訂位洽詢02-2772-2121轉2樓潮品集、4樓澄江日本料理。誠摯邀請所有喜愛神旺的好朋友們在當日晚餐時段親臨飯店，與我們一起熄燈倒數，紀念這個珍貴難忘的最後時刻，

台北神旺大飯店感謝所有貴賓，也期待在不久的將來，普諾麵包坊與潮品集會很快與大家再續下一個20年。