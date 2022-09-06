觀音國民運動中心設有溫水游泳池。（蔡明亘攝）

觀音國民運動中心游泳池旁也有兒童池與SPA池。（蔡明亘攝）

觀音國民運動中心羽球場。（蔡明亘攝）

未來觀音國民運動中心營運廠商將會舉辦各式講座、課程與競賽活動。（蔡明亘攝）

桃園市觀音區人口逾7.2萬人，公共建設需求隨之增加，市府新設觀音國民運動中心，經歷約2年半工期正式竣工，館內設有各類球場與游泳池等豐富運動場域，營運廠商正進行內部裝修，未來將規畫競賽、課程等活動。桃園市長鄭文燦表示，將擬優惠方案，爭取多點折扣回饋觀音與新屋居民。

工務局說明，觀音國民運動中心斥資約4.1億元，打造地下1層、地上4層建築，總樓地板面積約8904平方公尺，外觀風格簡約活潑，館內設施包括溫水游泳池、烤箱、蒸氣室、SPA池、羽球場、桌球區、綜合球場、體適能中心、韻律教室、飛輪教室與兒童遊戲區，還設有棋藝閱覽區和社區教室等空間，地下則有汽機車停車場，功能豐富多元。

鄭文燦今視察竣工情況表示，過去規定人口達15萬人才可申請建設運動中心，但觀音移入人口多，運動設施相對少，為鼓勵市民運動，提升地區公共建設功能，排除萬難新蓋觀音國民運動中心，8月30日已取得使用執照，會請廠商盡快完成細部內裝後啟用。

鄭文燦補充，營運廠商未來會在觀音國民運動中心設置超商、親子運動餐廳等，並舉辦各式運動課程和相關教育講座，也會在此辦理運動競賽，複合型多元活動讓市民可以在運動中心消磨一整天。

談及優惠方案，鄭文燦也說，除既有的市民運動日可免費使用外，長者也有專屬免費時段，早上8至10時、下午2至4時，長者持市民卡可不扣點入場，另針對觀音與新屋區的居民，將另外研議「回饋金優惠方案」，爭取多點折扣回饋在地市民。

「觀音進步愈來愈快！」鄭文燦期望，未來觀音國民運動中心啟用後，多項功能可提供居民完善的運動與休憩空間，除要推廣運動風氣外，同時也提升整體生活品質，滿足休閒、運動、教育與宜居等需求。