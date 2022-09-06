主計總處今公布8月消費者物價指數（CPI）年增率為2.66％，受國際原物料下跌影響，終止連續5個月超過3％的漲幅，但仍超過通膨警戒線2％；雖然8月CPI明顯回落，但今年1月至8月整體年增率還是突破3、達3.1％；與眾生活息息相關的17項重要民生物資漲幅仍持續擴大，年增率從7月的4.59％來到5.38％。

主計總處表示，雞蛋受飼養成本提高，漲幅擴大至38.87％、創44個月新高，沙拉油及調理油則反映先前黃豆成本而上漲14.88％、漲幅為13年新高，衛生紙的漲幅也擴大為5.68％。

主計總處專門委員曹志弘分析，今年8月天候比較平穩，蔬菜跌幅擴大，水果漲幅則縮小，加上去年比較基數的關係，CPI漲幅才會收斂，結束連續5個月大於3％的壓力，不過，每月至少購買一次者漲幅達5.21％，民眾感受會比較深刻；隨近來國際農工原物料價格回跌，曹志弘預估，國內物價高峰期已過，壓力將逐漸紓緩。

8月CPI較上年同月漲2.66％；主計總處指出，主因水果漲幅仍高，加以外食費、肉類、蛋類、油料費、房租及家庭用品價格上漲所致，惟蔬菜與通訊設備價格下跌，抵銷部分漲幅；若扣除蔬菜水果，漲2.84％，再剔除能源後的總指數（即核心CPI）漲幅為2.73％。