近期人民幣兌美元匯率急跌，已迫近1美元兌7元人民幣，引起國際財經界關注，但是中國人民銀行維持貨幣供給寬鬆的政策並沒有改變。國際財經專家認為，大陸疫情復燃、房地產市場危機等多重風險下，經濟復甦仍然乏力，需要更多的貨幣寬鬆政策支持。關鍵是人行出手時機，以及使用哪些政策工具。

香港《經濟日報》報導說，近期北京為捍衛人民幣採取了不少動作，顯示愈來愈關切人民幣貶值問題，在人行下調銀行外匯存款準備金率後，人民幣中間價連續10天強於預期。但經濟學家認為，這應該不會阻止人行繼續放鬆貨幣政策，包括降低銀行存款準備金率、降低利率或擴大結構性政策工具的使用，因為經濟需要更多的政策支持。

香港天風證券指出，人行發出的信號表明，穩定人民幣並不意味著該行會受到更多的約束，在信貸增長仍然低迷、疫情未息之下，其仍需保持寬鬆立場。

報導說，人行上個月出乎意料地下調一個主要利率，表明其迫切需要降低借貸成本並增強信心，尤其是提振樓市信心。儘管人民幣兌美元匯率自年初至今已下跌6.6%，且人行曾在4月下旬下調了外匯存款準備金率，但仍然決定降息。同時，人行官員亦放風稱擁有充足的貨幣政策空間，尤其在低通脹環境下。

分析師認為，人行政策性貸款利率短期內變動的可能性較低，北京希望先觀察最近宣布的刺激措施對經濟的影響。中信證券指出，當前沒有太大的必要下調存款準備金率，因為銀行間體系中流動性已有所積累，降準可能會導致資產泡沫。仲量聯行則認為，如果經濟逆風依然強勁，年底前仍有降息和降準的可能性。