媒體報導，美國前副總統彭斯（Mike Pence）有意訪問台灣，並委請當地台僑協助安排。外交部對此表示，目前並沒有接獲相關訊息。

外交部指出，彭斯在任內曾多次公開發言肯定台灣，並支持深化台美友好關係，是我國長期堅定的友人。外交部一向歡迎國際好友來訪，各項邀訪案如果有具體結果，外交部會適時對國人說明。

彭斯2018年在副總統任內，曾與我國APEC領袖代表張忠謀在場邊會談，是台灣進入APEC以來，台美雙邊會談的最高層級。