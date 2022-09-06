梁男大哥在台北落網，被逮回永和警分局。（李奇叡攝）

永和分屍案偵破！ 親兄認：弟弟欺負我、欠錢不還 @中時新聞網

新北市永和區智光街昨晚驚傳分屍案，54歲梁姓男子被殺害、肢解，屍體只剩左腳且頭顱消失，同居的大哥涉有重嫌，稍早在羅斯福路三段244巷的超商落網，他當場坦承犯行。

據了解，梁男大哥身上帶有16萬5千元現金，行李箱裡面也裝滿棉被衣物，打算逃亡。

梁男大哥為躲避追查，將行李箱寄放在超商，警方調閱監視器後，隨即調派人力埋伏，於今天下午順利逮人。

梁男大哥被逮回永和分局時，情緒略顯憤怒，面對記者提問，他表示，弟弟「一個人住三間房」，且借錢不還，讓他感覺被欺負，才會痛下殺手。