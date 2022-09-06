電信寬頻設備大廠中磊電子（5388）6日公布8月營收達57.3億元，較去年同期38.8億元，年增48％，寫下單月歷史次高紀錄，累計前8月營收396.3億元，較去年同期的271.3億元，年增46％，亦創下歷年同期新高。

全球數位基礎建設浪潮大興，產業數位經濟化蓬勃發展，5G、智慧物聯網及雲端科技等遠距新興應用帶動資料量暴增，加速高速網路布建及網路服務普及，網通設備需求強勁，中磊積極佈局的新世代通訊核心技術，包括超高速光纖接取設備、DOCSIS 3.x Cable產品、WiFi 6/6E無線設備、5G FWA固網無線接取設備、5G小型基地台及影音串流設備等市場需求均十分暢旺。

中磊指出，中磊與全球電信客戶展開深度合作，透過彈性調配台灣、中國、菲律賓及印度等四地產能，發揮全球佈局優勢，即時滿足客戶需求，近年電信直效行銷效益已告顯現，也連帶推升市占率提升，整體營運成長可期。